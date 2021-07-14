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Стали известны самые частые причины ДТП с детьми в России

Число погибших несовершеннолетних увеличилось в текущем году на 30%. Статистика растёт — в том числе из-за нарушений правил родителями.

13 июля, 21:44
<p>Фото © flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/mad_wraith/4696271444/in/photolist-89ZBTj-bBhTC1-TbxPvS-VwtK5e-VwtJZV-VsZJ5o-UeQQzj-VjVCFP-UWkR43-UeQReq-UWkSFb-UWkRk5-UWkSm3-UWkSyC-UeQRFN-UWkSrJ-UhVd1D-UWkQjN-VgWcsj-VsZHEq-VjVCE6-UeQPUw-VsZHfN-UeQQT5-UeQPwY-UhV9bp-UeQRDy-VsZHrj-UeQPr7-UWkQPA-UeQRYw-UWkQf9-VgWctw-UWkSCL-UhV92r-VgWcb7-UWkRPm-UWkQz7-VgWcgs-UhVcXn-UWkQDf-UhV964-UeQRZy-VgWcpU-VsZHjf-UWkSv1-UWkSRm-UeQRmj-UhVd8T-UWkSBU" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Pavel Medzyun</a></p>

Фото © flickr / Pavel Medzyun

Самыми частыми причинами возникновения аварий с детьми являются нарушение очерёдности проезда перекрёстков, правил проезда пешеходных переходов и превышение скорости. Об этом сообщил заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин.

"Во-первых, нарушение очерёдности проезда перекрестков самое популярное нарушение, больше 20% ДТП именно по этой причине. Следующее по важности нарушение это нарушение правил проезда пешеходных переходов", — сказал он в эфире программы "Россия в движении" на радио "Комсомольская правда".

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Как отметил Понарьин, к ДТП нередко приводит и выезд на встречную полосу движения при неправильном обгоне в условиях высоких скоростей, а также в местах, где объезд вовсе запрещён. Наибольшее беспокойство вызывает тот факт, что число погибших детей-пассажиров увеличилось в текущем году на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом статистика травматизма и гибели несовершеннолетних в ДТП растёт в России не из-за незнания ими правил дорожного движения, а из-за нарушений правил водителями, в том числе родителями, которые перевозят своих отпрысков.

"На сегодняшний момент зафиксирован рост числа погибших детей в ДТП в 19 субъектах РФ", — сказал Понарьин, назвав первоочередной задачей снижение показателей смертности детей на дорогах.

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Ещё одна тревожная тенденция заключается в том, что чаще всего ДТП с детьми в России совершают опытные водители в летний сезон с 17:00 по 18:00 часов, а в этом году опасное время началось уже с апреля. Замначальника Госавтоинспекции МВД подчеркнул, что сегодняшний акцент воспитания должен смещаться уже на родителей, поскольку причиной такой печальной статистики являются именно взрослые.

Ранее Лайф писал, что составлен портрет среднестатистического виновника ДТП в России. Согласно статистике, часто пьяными за руль садятся безработные мужчины среднего возраста. Рабочие, служащие и предприниматели предусмотрительны на дороге.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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