Стали известны самые частые причины ДТП с детьми в России

Самыми частыми причинами возникновения аварий с детьми являются нарушение очерёдности проезда перекрёстков, правил проезда пешеходных переходов и превышение скорости. Об этом сообщил заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин.

"Во-первых, нарушение очерёдности проезда перекрестков — самое популярное нарушение, больше 20% ДТП именно по этой причине. Следующее по важности нарушение — это нарушение правил проезда пешеходных переходов", — сказал он в эфире программы "Россия в движении" на радио "Комсомольская правда".

Как отметил Понарьин, к ДТП нередко приводит и выезд на встречную полосу движения при неправильном обгоне в условиях высоких скоростей, а также в местах, где объезд вовсе запрещён. Наибольшее беспокойство вызывает тот факт, что число погибших детей-пассажиров увеличилось в текущем году на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом статистика травматизма и гибели несовершеннолетних в ДТП растёт в России не из-за незнания ими правил дорожного движения, а из-за нарушений правил водителями, в том числе родителями, которые перевозят своих отпрысков.

"На сегодняшний момент зафиксирован рост числа погибших детей в ДТП в 19 субъектах РФ", — сказал Понарьин, назвав первоочередной задачей снижение показателей смертности детей на дорогах.

Ещё одна тревожная тенденция заключается в том, что чаще всего ДТП с детьми в России совершают опытные водители в летний сезон с 17:00 по 18:00 часов, а в этом году опасное время началось уже с апреля. Замначальника Госавтоинспекции МВД подчеркнул, что сегодняшний акцент воспитания должен смещаться уже на родителей, поскольку причиной такой печальной статистики являются именно взрослые.