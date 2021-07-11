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Двое детей и взрослый погибли в ДТП с микроавтобусом на Кубани

Также пострадало девять человек, двое из них находятся в реанимации.

11 июля, 19:47

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В Краснодарском крае три человека, включая двоих детей, погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком. Авария произошла вблизи Армавира.

"Ехал микроавтобус из Анапы в Назрань, в нём было 12 человек. Произошло боковое столкновение с фурой. Предварительно, трое погибли, среди них двое детей", — цитирует ТАСС представителя администрации муниципалитета.

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Также в ДТП пострадало девять человек, двое из них находятся в реанимации.

Ранее двое взрослых и подросток пострадали в ДТП с шестью машинами в Ростовской области.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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