Двое детей и взрослый погибли в ДТП с микроавтобусом на Кубани

В Краснодарском крае три человека, включая двоих детей, погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком. Авария произошла вблизи Армавира.

"Ехал микроавтобус из Анапы в Назрань, в нём было 12 человек. Произошло боковое столкновение с фурой. Предварительно, трое погибли, среди них двое детей", — цитирует ТАСС представителя администрации муниципалитета.

Также в ДТП пострадало девять человек, двое из них находятся в реанимации.