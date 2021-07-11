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Один человек погиб и шесть пострадали в страшном ДТП с "газелью" в КБР

Пассажиров, получивших травмы, доставили в больницу. Отмечается, что число пострадавших может увеличиться.

11 июля, 18:18

В Кабардино-Балкарии в результате ДТП погиб один человек и минимум шесть пострадали. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Кабардино-Балкарии на 433-м километре трассы "Кавказ" столкнулись пассажирская маршрутка и легковушка марки "Мерседес". По предварительным данным, маршрутка ехала из Нальчика в посёлок Куба-Таба, сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля, шесть человек из "газели" доставлены в больницу Баксана с травмами разной степени тяжести. Детей среди пострадавших нет.

Ранее массовое ДТП произошло на федеральной трассе М4 "Дон" в Ростовской области, где столкнулись сразу шесть автомобилей. В результате пострадало три человека. Виновником аварии, по предварительной версии, стал водитель "газели", который не справился с управлением и врезался в "форд-фокус".

Десять человек пострадали в ДТП с участием двух грузовиков и двух легковушек в Удмуртии

Десять человек пострадали в ДТП с участием двух грузовиков и двух легковушек в Удмуртии

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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