Десять человек пострадали в ДТП с участием двух грузовиков и двух легковушек в Удмуртии
Среди них трое детей, которые ехали в одном из легковых автомобилей. Самому младшему всего год.
Фото © МЧС Удмуртии
В ДТП с участием двух грузовиков и двух легковых автомобилей в Удмуртии пострадали десять человек. Авария произошла в Можгинском районе данного региона, на 70-м километре ФАД (Федеральной автодороги) М7 "Волга". В аварии участвовал грузовик Volvo, а также Renault Duster и Chevrolet Aveo, молоковоз ГАЗ.
"Всего пострадало десять человек (информация предварительная) — пять человек из автомобиля "Шевроле-Авео", из них трое детей: 10 лет, 8 лет и одного годика, три человека — из автомобиля "Рено-Дастер" (всего было четыре человека), водитель грузовика и водитель молоковоза (был зажат). Двое из пострадавших отказались от госпитализации", — сообщили в МЧС по Удмуртской Республике.
Ранее Лайф опубликовал видео первых минут после ДТП с автобусом в Сочи. Как сообщил генеральный директор перевозчика Акоп Захарьян, транспорт находился в исправном техническом состоянии, все необходимые для работы документы у водителя транспортного средства имеются.
Комментариев: 0