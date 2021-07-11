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Десять человек пострадали в ДТП с участием двух грузовиков и двух легковушек в Удмуртии

Среди них трое детей, которые ехали в одном из легковых автомобилей. Самому младшему всего год.

11 июля, 11:25
<p>Фото © МЧС Удмуртии</p>

Фото © МЧС Удмуртии

В ДТП с участием двух грузовиков и двух легковых автомобилей в Удмуртии пострадали десять человек. Авария произошла в Можгинском районе данного региона, на 70-м километре ФАД (Федеральной автодороги) М7 "Волга". В аварии участвовал грузовик Volvo, а также Renault Duster и Chevrolet Aveo, молоковоз ГАЗ.

"Всего пострадало десять человек (информация предварительная) — пять человек из автомобиля "Шевроле-Авео", из них трое детей: 10 лет, 8 лет и одного годика, три человека — из автомобиля "Рено-Дастер" (всего было четыре человека), водитель грузовика и водитель молоковоза (был зажат). Двое из пострадавших отказались от госпитализации", — сообщили в МЧС по Удмуртской Республике.

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Ранее Лайф опубликовал видео первых минут после ДТП с автобусом в Сочи. Как сообщил генеральный директор перевозчика Акоп Захарьян, транспорт находился в исправном техническом состоянии, все необходимые для работы документы у водителя транспортного средства имеются.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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