Очевидцы сняли первые минуты после ДТП с рейсовым автобусом в Сочи. Видео © LIFE

Попавший в аварию в Сочи рейсовый автобус находился в исправном техническом состоянии. Об этом сообщил генеральный директор перевозчика Акоп Захарьян. Он уточнил, что все необходимые для работы документы у водителя транспортного средства имеются.

"Технически автобус исправен, с тормозами всё в порядке. Водитель растерялся, не справился с управлением", — передаёт ТАСС его слова.

На кадрах, оказавшихся в распоряжении Лайфа, видно, как сразу после аварии пассажиры автобуса помогали друг другу выбраться из транспортного средства. Также люди вытащили из кабины грузовика, столкнувшегося с автобусом, водителя. Кто-то, выбравшись из покорёженного авто, просто отходил в сторону, кто-то начинал снимать происходящее, спрашивая, все ли живы.