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"Все живы?": Лайф публикует видео первых минут после ДТП с автобусом в Сочи

Транспортное средство было технически исправно, отметил директор компании-перевозчика. По его словам, авария могла произойти из-за того, что водитель не справился с управлением.

9 июля, 08:11

Очевидцы сняли первые минуты после ДТП с рейсовым автобусом в Сочи. Видео © LIFE

Попавший в аварию в Сочи рейсовый автобус находился в исправном техническом состоянии. Об этом сообщил генеральный директор перевозчика Акоп Захарьян. Он уточнил, что все необходимые для работы документы у водителя транспортного средства имеются.

"Технически автобус исправен, с тормозами всё в порядке. Водитель растерялся, не справился с управлением", — передаёт ТАСС его слова.

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На кадрах, оказавшихся в распоряжении Лайфа, видно, как сразу после аварии пассажиры автобуса помогали друг другу выбраться из транспортного средства. Также люди вытащили из кабины грузовика, столкнувшегося с автобусом, водителя. Кто-то, выбравшись из покорёженного авто, просто отходил в сторону, кто-то начинал снимать происходящее, спрашивая, все ли живы.

Как ранее сообщал Лайф, инцидент произошёл около девяти утра в селе Барановка. В автобусе ехало 30 человек, по предварительным данным, 12 из них получили травмы, в том числе трое несовершеннолетних. На месте ДТП продолжают работать экстренные службы.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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