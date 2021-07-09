"Все живы?": Лайф публикует видео первых минут после ДТП с автобусом в Сочи
Транспортное средство было технически исправно, отметил директор компании-перевозчика. По его словам, авария могла произойти из-за того, что водитель не справился с управлением.
Очевидцы сняли первые минуты после ДТП с рейсовым автобусом в Сочи. Видео © LIFE
Попавший в аварию в Сочи рейсовый автобус находился в исправном техническом состоянии. Об этом сообщил генеральный директор перевозчика Акоп Захарьян. Он уточнил, что все необходимые для работы документы у водителя транспортного средства имеются.
"Технически автобус исправен, с тормозами всё в порядке. Водитель растерялся, не справился с управлением", — передаёт ТАСС его слова.
На кадрах, оказавшихся в распоряжении Лайфа, видно, как сразу после аварии пассажиры автобуса помогали друг другу выбраться из транспортного средства. Также люди вытащили из кабины грузовика, столкнувшегося с автобусом, водителя. Кто-то, выбравшись из покорёженного авто, просто отходил в сторону, кто-то начинал снимать происходящее, спрашивая, все ли живы.
Как ранее сообщал Лайф, инцидент произошёл около девяти утра в селе Барановка. В автобусе ехало 30 человек, по предварительным данным, 12 из них получили травмы, в том числе трое несовершеннолетних. На месте ДТП продолжают работать экстренные службы.
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