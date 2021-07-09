СК начал проверку по факту избиения экс-главы Серпуховского района Шестуна в тюремной больнице

Следственный комитет РФ начал проверку по факту сообщений об избиении бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна сотрудниками ФСИН в тюремной больнице в Торжке. Об этом рассказала супруга осуждённого Юлия Шестун.



"Благодаря активной работе прокурора Тверской области Сергея Лежникова и тверского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Владимира Кашулина по факту избиения Александра Шестуна сотрудниками ФСИН назначена проверка, которую ведёт следователь следственного управления СК РФ по городу Торжку Екатерина Тупакова", — передаёт ТАСС её слова.

Супруга осуждённого отметила, что в колонию уже был направлен медицинский эксперт, который зарегистрировал побои. По словам Юлии, в качестве свидетелей также показания дали и другие заключённые. Согласно предварительным данным, Шестун получил травмы в области левого запястья, левой подмышки, левого плеча, а также грудной клетки — тоже с левой стороны.

Ранее сообщалось, что против супруги и тестя Александра Шестуна завели уголовное дело. Их обвиняют в "незаконных действиях с арестованным имуществом". Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.