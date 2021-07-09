"Меня не увольняли": Черчесов прокомментировал свой уход с поста главного тренера сборной России по футболу
Специалист возглавлял национальную команду с 2016 года. На Евро-2020 она не смогла преодолеть барьер группового турнира.
Фото © РФС
Бывший наставник российской футбольной сборной Станислав Черчесов уточнил, что его не увольняли из национальной команды, а решение о его уходе было принято по обоюдному согласию сторон. Об этом он сообщил в интервью РИА "Новости".
"Меня не увольняли, это важный момент. Со стороны тренерского штаба были выполнены все задачи, которые прописаны в контракте, всё, о чём мы договаривались, всё было выполнено. Мы пообщались вчера, обсудили ситуацию и по обоюдному согласию приняли решение расстаться, я пожелал удачи новому тренерскому штабу, чтобы, когда он появится, они смогли выполнить задачу выхода в финальную часть чемпионата мира", — заявил Черчесов.
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57-летний специалист отметил, что в ближайшее время договорится с РФС об условиях расторжения контракта, который был рассчитан до конца 2022 года.
"Мы абсолютно нормально поговорили, пожали друг другу руки и договорились, что на комфортных для РФС условиях мы этот вопрос закрываем. Для этого я сейчас еду в РФС", — добавил он.
Черчесов покинул пост главного тренера сборной России накануне. На Евро-2020 он не смог вывести команду в плей-офф. В ближайшее время РФС начнёт поиск кандидатов на место наставника национальной команды.
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По информации СМИ, в список кандидатов на пост главного тренера сборной России входят: наставник швейцарской национальной команды Владимир Петкович, Йоахим Лёв, на протяжении 15 лет возглавлявший сборную Германии, Андре Виллаш-Боаш, имеющий опыт работы в "Зените", и тренер молодёжной сборной Германии Штефан Кунц.
При этом российские специалисты Сергей Семак, Леонид Слуцкий и Валерий Карпин, тренирующие, соответственно, "Зенит", "Рубин" и "Ростов", от предложения РФС отказались.
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