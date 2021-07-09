В Токио стартовал заключительный этап эстафеты олимпийского огня

Олимпийский огонь прибыл в столицу спортивных игр Токио, где стартовал заключительный этап эстафеты. Торжественная церемония по этому случаю проходит на стадионе "Комадзава Олимпик", сообщает ТАСС. Губернатор Токио Юрико Коикэ получила заветную лампаду от амбассадора эстафеты — участницы трёх Паралимпиад Аки Тагути.

Эстафета передачи огня прошла уже в 46 префектурах Японии. Токийский этап разделён на шесть частей и завершится на главной олимпийской арене в день открытия Олимпиады — 23 июля. Символ на острове хранили целый год — старт Игр должен был состояться в 2020 году, но из-за пандемии его перенесли на 2021-й.

Отметим, что около стадиона, где проходила церемония, собрались люди, которые требовали отмены мероприятия из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.