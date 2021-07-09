Киргизский пограничник погиб в результате перестрелки с военными Таджикистана

Военнослужащий Киргизии погиб в результате перестрелки на границе с Таджикистаном. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии.

"В результате вооружённого нападения таджикских пограничников на пограничный наряд Киргизии погиб военнослужащий Пограничной службы ГКНБ — сержант 1994 года рождения", — говорится в сообщении.

Обстоятельства гибели пока выясняются. Сообщается, что с таджикской стороны также имеются погибшие и раненые. Уточняется, что инцидент произошёл на киргизско-таджикском участке госграницы в районе перевала Наумина в Лейлекском районе Баткенской области. Там киргизский пограничный наряд подвергся внезапному вооружённому нападению со стороны пограничников Таджикистана.