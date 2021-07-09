НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Киргизский пограничник погиб в результате перестрелки с военными Таджикистана

Отмечается, что военному было около 27 лет. Обстоятельства его гибели пока выясняются. Среди таджикских военных также есть раненые и погибшие.

9 июля, 04:15
<p>Фото © ТАСС / Максим Слуцкий</p>

Фото © ТАСС / Максим Слуцкий

Военнослужащий Киргизии погиб в результате перестрелки на границе с Таджикистаном. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии.

"В результате вооружённого нападения таджикских пограничников на пограничный наряд Киргизии погиб военнослужащий Пограничной службы ГКНБ — сержант 1994 года рождения", — говорится в сообщении.

Киргизия усилила охрану границы с Таджикистаном из-за нового инцидента

Киргизия усилила охрану границы с Таджикистаном из-за нового инцидента

Обстоятельства гибели пока выясняются. Сообщается, что с таджикской стороны также имеются погибшие и раненые. Уточняется, что инцидент произошёл на киргизско-таджикском участке госграницы в районе перевала Наумина в Лейлекском районе Баткенской области. Там киргизский пограничный наряд подвергся внезапному вооружённому нападению со стороны пограничников Таджикистана.

Лавров: Россия готова использовать базу в Таджикистане для защиты от угрозы из Афганистана

Лавров: Россия готова использовать базу в Таджикистане для защиты от угрозы из Афганистана

В Администрации Баткенской области также сообщили, что после вооружённого нападения таджикские пограничники захватили в заложники двух киргизских военнослужащих.

Напомним, обстановка на границе Киргизии и Таджикистана обострилась в конце апреля. Государства обвинили друг друга в провокациях, а в зоне конфликта начались бои. Вскоре стороны договорились о прекращении огня, однако стрельба на границе ненадолго возобновилась, после чего МИД Киргизии заявил, что Бишкек и Душанбе сядут за стол переговоров.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Талибы разместили свой флаг на границе с Таджикистаном

вчера в 15:35

Подарок Ташкенту за $700 млн: Анкара начала стремительно подсаживать Среднюю Азию на финансовую иглу, Казахстан и Киргизия — следующие

4 июля, 21:40

Стало известно, когда россиянина Винника освободят из французской тюрьмы

сегодня в 04:37

Депутат предложил размещать перечень лекарств от ковида на аптечных кассах

сегодня в 04:59

В результате пожара в здании с пиломатериалами в Барнауле погибло два человека

сегодня в 04:49

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1