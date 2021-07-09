Киргизский пограничник погиб в результате перестрелки с военными Таджикистана
Отмечается, что военному было около 27 лет. Обстоятельства его гибели пока выясняются. Среди таджикских военных также есть раненые и погибшие.
Фото © ТАСС / Максим Слуцкий
Военнослужащий Киргизии погиб в результате перестрелки на границе с Таджикистаном. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии.
"В результате вооружённого нападения таджикских пограничников на пограничный наряд Киргизии погиб военнослужащий Пограничной службы ГКНБ — сержант 1994 года рождения", — говорится в сообщении.
Обстоятельства гибели пока выясняются. Сообщается, что с таджикской стороны также имеются погибшие и раненые. Уточняется, что инцидент произошёл на киргизско-таджикском участке госграницы в районе перевала Наумина в Лейлекском районе Баткенской области. Там киргизский пограничный наряд подвергся внезапному вооружённому нападению со стороны пограничников Таджикистана.
В Администрации Баткенской области также сообщили, что после вооружённого нападения таджикские пограничники захватили в заложники двух киргизских военнослужащих.
Напомним, обстановка на границе Киргизии и Таджикистана обострилась в конце апреля. Государства обвинили друг друга в провокациях, а в зоне конфликта начались бои. Вскоре стороны договорились о прекращении огня, однако стрельба на границе ненадолго возобновилась, после чего МИД Киргизии заявил, что Бишкек и Душанбе сядут за стол переговоров.
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