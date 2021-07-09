Бразильский космонавт сравнил ощущения на МКС с симптомами коронавируса
Он поделился, что космос пахнет серой. На это он обратил внимание, когда принюхался при открытии люка после пристыковки корабля к станции.
Фото © Twitter / РОСКОСМОС
Ощущения от пребывания на Международной космической станции можно сравнить с симптомами коронавируса. Об этом рассказал Маркус Понтис — первый бразильский космонавт, совершивший в 2006 году полёт на МКС.
"Когда ты попадаешь в космос, то по какой-то причине лишаешься обоняния, примерно так же, как при заболевании CoViD-19, и запах на МКС не чувствуешь", — сказал он.
При этом Понтис подчеркнул, что сам космос имеет запах серы, о чём он узнал благодаря астронавту NASA Джеффу Уильямсу, который посоветовал бразильцу принюхаться во время открытия люка после пристыковки.
Напомним, что сейчас на МКС возобновили поиски места утечки воздуха в российском модуле. Отметим, что утечку обнаружили два месяца назад. Тогда уже начинали искать брешь, однако работы были отложены.
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