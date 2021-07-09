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Бразильский космонавт сравнил ощущения на МКС с симптомами коронавируса

Он поделился, что космос пахнет серой. На это он обратил внимание, когда принюхался при открытии люка после пристыковки корабля к станции.

9 июля, 03:28
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/roscosmos" target="_blank" rel="noopener noreferrer">РОСКОСМОС</a></p>

Фото © Twitter / РОСКОСМОС

Ощущения от пребывания на Международной космической станции можно сравнить с симптомами коронавируса. Об этом рассказал Маркус Понтис — первый бразильский космонавт, совершивший в 2006 году полёт на МКС.

"Когда ты попадаешь в космос, то по какой-то причине лишаешься обоняния, примерно так же, как при заболевании CoViD-19, и запах на МКС не чувствуешь", — сказал он.

Космический мусор прошёл в 1,8 км от МКС

Космический мусор прошёл в 1,8 км от МКС

При этом Понтис подчеркнул, что сам космос имеет запах серы, о чём он узнал благодаря астронавту NASA Джеффу Уильямсу, который посоветовал бразильцу принюхаться во время открытия люка после пристыковки.

Напомним, что сейчас на МКС возобновили поиски места утечки воздуха в российском модуле. Отметим, что утечку обнаружили два месяца назад. Тогда уже начинали искать брешь, однако работы были отложены.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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