Бразильский космонавт сравнил ощущения на МКС с симптомами коронавируса

Ощущения от пребывания на Международной космической станции можно сравнить с симптомами коронавируса. Об этом рассказал Маркус Понтис — первый бразильский космонавт, совершивший в 2006 году полёт на МКС.

"Когда ты попадаешь в космос, то по какой-то причине лишаешься обоняния, примерно так же, как при заболевании CoViD-19, и запах на МКС не чувствуешь", — сказал он.

При этом Понтис подчеркнул, что сам космос имеет запах серы, о чём он узнал благодаря астронавту NASA Джеффу Уильямсу, который посоветовал бразильцу принюхаться во время открытия люка после пристыковки.