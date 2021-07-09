Телеведущий Дмитрий Шепелев прокомментировал участие певицы Ольги Бузовой в постановке "Чудесный грузин" во МХАТе, отметив, что не видит ничего предосудительного в том, что в театре играют непрофессиональные актёры. Своим мнением он поделился, отвечая на вопрос подписчика в "Инстаграме" .

"Дело же не в образовании. В случае с Ольгой я считаю, что она поступила очень мужественно. Нужно быть бесстрашным человеком, чтобы выйти на сцену, понимая, что зрители пришли не наслаждаться её талантом, а в ожидании провала. Если она, конечно, это понимала", — написал Шепелев.