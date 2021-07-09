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"Пришли в ожидании её провала": Шепелев высказался об актёрских талантах Бузовой

Телеведущий отметил, что нужно быть бесстрашным человеком, чтобы выйти на сцену, зная, что зрители пришли совсем не наслаждаться талантом артиста.

9 июля, 02:38
<p>Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/dmitryshepelev/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">dmitryshepelev</a> / <a href="https://www.instagram.com/buzova86/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">buzova86</a></p>

Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / dmitryshepelev / buzova86

Телеведущий Дмитрий Шепелев прокомментировал участие певицы Ольги Бузовой в постановке "Чудесный грузин" во МХАТе, отметив, что не видит ничего предосудительного в том, что в театре играют непрофессиональные актёры. Своим мнением он поделился, отвечая на вопрос подписчика в "Инстаграме".

Фото © Instagram / dmitryshepelev

Фото © Instagram / dmitryshepelev

"Дело же не в образовании. В случае с Ольгой я считаю, что она поступила очень мужественно. Нужно быть бесстрашным человеком, чтобы выйти на сцену, понимая, что зрители пришли не наслаждаться её талантом, а в ожидании провала. Если она, конечно, это понимала", — написал Шепелев.

Режиссёр Адасинский ушёл из МХАТа из-за Бузовой, упомянув "порноактрис"

Режиссёр Адасинский ушёл из МХАТа из-за Бузовой, упомянув "порноактрис"

Напомним, за своё выступление Бузова получила около полумиллиона рублей. Она похвасталась, что все билеты на постановку с её участием были распроданы.

В свою очередь, музыкальный критик Сергей Соседов поделился с Лайфом мнением, что своим участием в спектакле телеведущая вскрыла проблему утверждения "странных людей" на руководящие посты в российских театрах. Педагог актёрского мастерства указала на изъяны Бузовой на репетиции во МХАТе. А актёр Сергей Безруков со сцены высмеял дебют Бузовой во МХАТе под громкий хохот публики.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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