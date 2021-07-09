В России появится электронный учёт мигрантов и их работодателей

В России на базе одной электронной платформы — "Работа в России" — появится три вида перечней для трудящихся в РФ иностранных граждан: реестр мигрантов, их работодателей и чёрные списки. Такой законопроект разработан в МВД РФ для регулирования правовых отношений, сообщает ТАСС.

Отмечается, что на платформе наёмщики иностранных граждан смогут разместить информацию о вакансиях. В реестр работодатели могут попасть на основании поданного в органы власти заявления. В течение 15 дней с момента его подачи данные проверяются, затем принимается решение о включении в перечень либо об отказе. Информация дублируется и на платформе. Также поступит и тот, кто работу ищет.

"Для включения в реестр иностранных работников иностранный гражданин, достигший возраста восемнадцати лет и прибывший в РФ с целью "работа", вправе обратиться в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел с заявлением о включении в реестр иностранных работников", — сказано в проекте закона.

На это иностранцу даётся 10 дней. О решении он уведомляется в течение трёх рабочих дней со дня его принятия. Претенденту в трудовые мигранты необходимо иметь единый документ с электронным носителем и полис добровольного или обязательного медицинского страхования со сроком действия не менее одного года. Он также не должен быть наркоманом или ВИЧ-инфицированным и иметь опасные инфекционные заболевания.

В реестр недобросовестных работодателей вносятся сведения о тех работодателях, которые привлекались к уголовной ответственности за организацию незаконной миграции, привлекались за фиктивную постановку на миграционный учёт иностранных граждан, занимались подделкой, изготовлением или оборотом поддельных документов три и более раза в течение года, а также привлекались к административной ответственности за нарушения российского законодательства, связанного с трудом иностранных работников.