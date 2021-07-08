Гастарбайтеров возьмут под контроль: как это отразится на кошельках россиян Россия усиливает контроль за трудовыми мигрантами. Лайф разбирался, как это скажется на их численности на территории РФ и стоимости работы, которую выполняют гастарбайтеры. 7 июля, 21:40 Фото © ТАСС/Сергей Фадеичев

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому трудовым мигрантам теперь нужно будет обязательно сдать отпечатки пальцев, пройти медосмотр и сфотографироваться. Новые правила распространяются также на иностранцев, которые в безвизовом режиме прибыли на территорию РФ на длительный срок (более 90 дней).

Такое усиление контроля не обрадовало многих из приезжающих на заработки в РФ, ведь не все положенные для оформления процедуры бесплатны, а ещё теперь при малейшем нарушении законодательства России мигранты не смогут просто покинуть страну и тем самым избежать ответственности. Несмотря на то, что положения нового закона вступят в силу только с 29 декабря 2021 года, многие компании уже сейчас предпочитают отказаться от найма тех, кто не соответствуют требованиям утвержденного президентом закона, и это постепенно снижает количество мигрантов на территории РФ. Такие отрасли как строительство, логистика и жилищно-коммунальное хозяйство прямо заявляют о наличии зависимости от труда мигрантов.

Фото © ТАСС/Алексей Павлишак

- За предыдущие пять-десять лет многие строительные компании действительно привыкли на самые неквалифицированные работы нанимать трудовых мигрантов, которые идут на тяжёлую работу за более низкую оплату, чем россияне, - пояснил генеральный директор компании "Спецстрой-М" Александр Головин. - Однако, в период коронакризиса стало очевидно, что труд таких работников - создает серьезную экономическую выгоду только для тех застройщиков, которые осуществляют массовую застройку в сегменте эконом-класса. Остальным компаниям - предпочтительнее нанимать квалифицированных рабочих, тогда возникает меньше проблем и чисто строительного характера (не надо нести затраты на исправления технологических ошибок), и меньше затрат на организацию размещения и легального оформления иностранных рабочих. Очевидно, что после вступления в силу нового закона затраты ещё вырастут, и их придётся закладывать в цену объектов.

А ещё в России с 1 июля выросли тарифы на коммунальные услуги (в среднем по стране на 3,3%, в Москве — на 4,6%, в Петербурге примерно на 3,5%), однако в некоторых случаях вместе с тарифами грядёт увеличение и стоимости услуг по содержанию жилого помещения — именно в эту строчку входит плата, которую берут управляющие компании (УК) за свою работу.

- В нашей компании отток работников-мигрантов произошёл ещё весной прошлого года, и с тех пор освободившиеся вакансии уже практически заполнены, а у многих частных управляющих компаний всё по другому, - рассказала Наталья, мастер участка ГБУ “Жилищник” одного из районов Москвы. - Вот, в соседнем жилом комплексе УК нанимала приезжих и оформляла их на одну должность, а фактически - они делали работу нескольких человек, например, дворник должен был заниматься и уборкой подъездов. Пока мигранты соглашались на такие условия, УК экономила на фонде заработной платы и на налогах. Но в мае городские власти стали проверять, как соблюдается трудовое и миграционное законодательство, и выяснилось, что та УК нанимала тех, кто приехал в Россию как турист и работает нелегально. Чтобы избежать неприятностей, таких работников уволили, в результате - дворы в соседнем жилом комплексе убираются кое-как, а подъезды не моются месяцами. Что будет, когда придет зима, я не знаю, скорее всего, их УК повысит плату за свои услуги, иначе на зарплату в минимальном размере никакой мигрант с разрешением или россиянин к ним не придёт.

Фото © ТАСС/Михаил Метцель

Действительно, ещё пару лет назад большинство гастарбайтеров, которые работали на стройках или в компаниях ЖКХ, соглашались на любую работу, не особенно задумываясь о правовой стороне вопроса. Однако пандемия всё изменила. В 2020 году в России находилось 10,3 млн официально учтенных трудовых мигрантов, а в 2021- только 5,66 млн. И сейчас многие из тех, кто остался на территории РФ — уже не спешат занять вакансии с тяжелым физическим трудом, а предпочитают работу иного характера. Благо, что и выбор у них есть. Пандемийные ограничения спровоцировали взрывной рост курьерских сервисов и обращений за услугами такси. И в поисках лучшего заработка и более чистой работы мигранты пришли в эту сферу.

Согласно статистике, только за 2020 год Минтранс выявил более 1,5 тысячи случаев, когда агрегаторы передавали заказы нелегальным таксистам, при этом количество курьерских доставок, выполненных официально не учтенными людьми, вообще никто подсчитать не берётся. Справедливости ради следует отметить, что как раз крупные курьерские службы стали ещё более полугода назад требовать от своих работников официального оформления, а вот агрегаторы такси пришли к этому только в преддверии ужесточения требований властей некоторых регионов к водителям таксомоторов. Но как только в период с 15 по 17 июля власти Москвы и Московской области потребовали от агрегаторов отключать водителей с иностранным правами и небольшим опытом вождения, цены на услуги такси поползли вверх.

- Это было прогнозируемо, - считает старший юрист компании “Европейский дом права” Залимхан Магомедов. - В начале года московские власти сообщали, что около миллиона мигрантов работают в городской сфере услуг и, конечно, среди этих людей немало тех, кто зарабатывает извозом. Очевидно, что не все из них готовы проходить официальные процедуры, а теперь при требовании для таксистов иметь ещё и прививку от COVID-19, которую гастарбайтеры без полиса ОМС не получат, скорее всего, многие из них просто лишатся работы, а оставшиеся - постараются поднять цены на извоз, насколько это им позволит агрегатор.