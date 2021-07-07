Закон не указ: Как банки и коммунальщики оставляют россиян без копейки От списаний долгов с банковских счетов страдают наименее социально защищенные россияне. Банкиры и коммунальщики находят способы добраться даже до тех денег, взыскивать которые запрещено законодательством. 6 июля, 21:40 Фото © Shutterstock

В российском законе «Об исполнительном производстве» указан значительный перечень социальных выплат гражданам, которые не подлежат списанию за долги. В их число входят алименты, детские пособия, материнский капитал, трудовые компенсации, выплаты по потере кормильца, компенсации вреда здоровью, деньги, которые положены родственникам погибших, социальное пособие на погребение и многие другие виды социальной поддержки (всего 19 видов доходов). Для того чтобы судебный пристав видел, какие зачисления списанию не подлежат, Центробанк специальным указанием обязал все банки проставлять специальный код, показывающий, что эти деньги взыскивать нельзя.

Более того, недавно президент Путин подписал специальный закон, дающий право должникам не отдавать судебным приставам и свой минимальный доход (в 2021 году в среднем по России прожиточный минимум для пенсионеров составляет 10 022 рубля, а для трудоспособных граждан — 12 702 рубля). Но несмотря на принятые меры списания со счетов граждан продолжаются, и причины этого не в нарушении законов приставами, а в умелом использовании банками и коммунальщиками лазеек в законодательстве.

Перевод - как разрешение на списание

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Пенсионерка Антонина Павловна с началом пандемии переехала жить на дачу, а свою квартиру стала сдавать в аренду. Все, что удавалось сэкономить, женщина переводила со своей карточки на обычный текущий банковский счёт. Но в марте этого года она вдруг обнаружила, что вся сумма её сбережений исчезла. В банке пояснили, что списание средств с её счёта произведено по судебному решению. Выяснилось, что арендаторы квартиры много месяцев не оплачивали коммунальные услуги, и управляющая компания, обратившись в суд, получила судебный приказ, который и передала в банк. Она попыталась оспорить действия коммунальщиков в суде, но проиграла: судья пояснила, что если бы пенсионерка не переводила деньги со своей пенсионной карточки на счёт, то, банк не смог бы с неё списать более 50% от ежемесячных начислений, но в законе нет ограничений на взыскание долга из суммы сбережений, и как только она сделала перевод с одного счёта на другой, специальный код, защищающий средства от взыскания, исчезает - и это даёт банкирам право на списание всей суммы.

- Случай Антонины Павловны это, к сожалению, отражение уже сложившийся практики, - пояснил адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Шагин. - И хотя пенсионерка на самом деле пострадала, но суд не мог отказать управляющей компании в иске, так как по факту долг был, а ответственность за своевременное внесение платежей несёт собственник недвижимости. Теперь для Антонины Павловны, чтобы вернуть свои деньги, есть только вариант обратиться с судебным иском к своими арендаторам. Конечно, это возможно только в случае, если отношения между ней и теми, кто арендовал её квартиру, были закреплены официально.

Договор списывать разрешает

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Однако не только коммунальщики, но и сами банки не против обнулить счет пенсионера в свою пользу, даже если речь идет о “минимальном доходе”. В Петербурге студентка Мария, получающая пособие по потере кормильца, приобрела в торговом центре телефон в кредит. Покупка вышла спонтанной, но, казалось бы, ничего страшного: у нее дома на “пенсионной” карте хранилась сумма, достаточная для его погашения, и она рассчитывала рассчитаться по этому займом досрочно. И поэтому, не глядя, она подписала все документы у менеджера. Но на следующий день девушка обнаружила, что ещё до первого платежа по кредиту как раз с той карты, куда поступала её пенсия, банк списал крупную сумму. В отделении девушке объяснили, что всё законно, так как, приобретая телефон, она подписала не только кредитный договор, но и соглашение со страховой компанией, и списанная сумма - это и есть оплата страховки. А так как на одной карте денег оказалось недостаточно, банк списал сумму по страховому договору с ее “пенсионной” карты. А согласие на такое действие Мария дала сама, подписав кредитный договор, в котором указан пункт, разрешающий безакцептное списание с любого счёта.

-То, что произошло с Марией, это как раз та ситуация, когда связка магазин-банк и аффилированная страховая комания специально создали ловушку, из которой без финансовых потерь выбраться невозможно, - считает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. - Понятно, что Марии следовало внимательнее читать договор и отказаться от невыгодных условий до покупки с использованием кредита, но, как правило, эти договоры составлены таким образом, что не специалисту в них разобраться очень сложно.

Вполне возможно, что у девушки был шанс как минимум расторгнуть отношения со страховой компанией и не платить за страховку (такую возможность предоставляет указание ЦБ о “Периоде охлаждения” № 4500-У), но для этого надо было обращаться не в банк, а именно в страховую. В этой ситуации Марии, у которой банк грозится производить списание с любого из счетов, включая и тот, на который перечисляется пенсия, остается только обратиться за судебной защитой, что девушка и планирует сделать.

- Марии стоит иметь ввиду, что суд может признать списание с её пенсионной карточки незаконным, только если она сумеет доказать, что страховку ей навязали, - отметил заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. - Такое может произойти, например, если в кредитном договоре не предусмотрена возможность отказа от страховки. В противном случае, если “Период охлаждения” (14 календарных дней) пропущен, Марии придётся платить.

Необходимо помнить, что закон позволяет взыскивать долги не только приставам, которые обязаны произвести проверку имеющихся средств и производить списание с ограничениями, которые указаны в законе. Если списанием долга занимаются сами кредиторы, будь то банки или коммунальщики, то они имеют право требовать взыскания по любым счетам, независимо от источника их пополнения, и в этом случае,должник уже сам вынужден будет в судебном порядке отстаивать своё право на неприкосновенность своих денег.