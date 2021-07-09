В России появится контрольный список для мигрантов-нарушителей

В случае нарушения сроков или условий пребывания в России мигранты будут вноситься в специальный контрольный список. Об этом говорится в разработанном МВД РФ соответствующем проекте закона, сообщает ТАСС.

Отмечается, что попасть в такой список могут мигранты, в отношении которых принято решение о высылке, а также те, чьё пребывание или проживание в стране является нежелательным. Кроме того, такое решение может быть принято из-за уклонения иностранца от уплаты налога или административного штрафа, а также неуплаты расходов, связанных с его высылкой в принудительной форме.

Законом также предусматривается и процедура исключения из этого списка. Так, мигрант-нарушитель может дождаться истечения срока ограничения права на въезд в РФ в случае высылки, а если он превысил разрешённый срок пребывания в стране — истечения пяти лет со дня выезда из России. Если же мигрант попал в список из-за неуплаты штрафов, налогов или расходов, то исключить себя из него можно путём погашения этих долгов.