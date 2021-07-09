Жителей посёлка в Челябинской области эвакуируют из-за лесных пожаров

Лесные пожары в Челябинской области. Видео © Соцсети

В трёх муниципальных районах Челябинской области бушуют лесные пожары. Как сообщают в региональном ГУ МЧС России, на территории субъекта действует три очага на площади 916 гектаров. Уточняется, что сложная ситуация сложилась в Увельском, Карталинском и Нагайбакском районах.

Местные власти приняли решение об эвакуации посёлка Запасное. В МЧС сообщили, что будет привлечена авиация.

"Огонь сейчас подошёл очень близко, практически осталось метров 300, поэтому приняли решение эвакуировать жителей. Чтобы остановить огонь, пустили встречный пал. Не знаю, поможет ли, но про себя каждый молится об этом. Задача номер один сейчас — спасти посёлки, не дать огню зайти", — передаёт слова главы района группа "Типичный Челябинск" в соцсети "ВКонтакте".

По данным МЧС, для ликвидации лесных пожаров привлечено 249 человек и 69 единиц техники. В том числе задействованы самолёт Бе-200 и вертолёт Ми-8, которые участвуют в тушении пожаров близ посёлков Новокаолиновый, Запасное, Джабык.