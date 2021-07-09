Россияне смогут заполнить электронные бланки переписи населения от имени всех членов семьи

Электронные бланки в ходе Всероссийской переписи населения — 2021 можно будет заполнять от имени всех членов семьи. Для онлайн-участия достаточно иметь стандартную или подтверждённую учётную запись на портале госуслуг, смартфон, планшет или компьютер с операционной системой Android или iOS и доступ в Интернет.

"Электронные бланки можно будет заполнить не только на себя, но и на супруга, детей и родителей — точно так же, как если бы глава семьи беседовал с переписчиком и тот заполнял бумажные листы", — сообщили ТАСС в медиаофисе Всероссийской переписи населения.

В цифровом формате такая глобальная процедура учёта населения РФ пройдёт впервые. Можно будет самостоятельно сделать это на портале госуслуг либо непосредственно на переписных участках, к примеру в помещениях многофункциональных центров "Мои документы".