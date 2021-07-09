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Россияне смогут заполнить электронные бланки переписи населения от имени всех членов семьи

В цифровом формате такая процедура будет проводиться впервые. Отмечается, что её можно осуществить самостоятельно либо с помощью сотрудников в офисах МФЦ.

9 июля, 00:10
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Электронные бланки в ходе Всероссийской переписи населения — 2021 можно будет заполнять от имени всех членов семьи. Для онлайн-участия достаточно иметь стандартную или подтверждённую учётную запись на портале госуслуг, смартфон, планшет или компьютер с операционной системой Android или iOS и доступ в Интернет.

"Электронные бланки можно будет заполнить не только на себя, но и на супруга, детей и родителей — точно так же, как если бы глава семьи беседовал с переписчиком и тот заполнял бумажные листы", — сообщили ТАСС в медиаофисе Всероссийской переписи населения.

В Петербурге переписью населения займутся 10 тысяч человек с планшетами

В Петербурге переписью населения займутся 10 тысяч человек с планшетами

В цифровом формате такая глобальная процедура учёта населения РФ пройдёт впервые. Можно будет самостоятельно сделать это на портале госуслуг либо непосредственно на переписных участках, к примеру в помещениях многофункциональных центров "Мои документы".

Ранее Лайф сообщал, что перепись пройдёт с 1 по 31 октября 2021 года. Предварительные данные о численности населения появятся в конце 2021 года, окончательные итоги подведут до конца 2022-го.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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