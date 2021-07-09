Службу безопасности убитого президента Гаити подозревают в бездействии
Предполагается, что кто-то из сотрудников СБ связан с убийцами и вступил с ними в заговор. По предположению следствия, именно поэтому никто из них не получил ни одного ранения, в то время как лидера страны изрешетило пулями.
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Служба безопасности убитого президента Гаити Жовенеля Моиза подозревается в бездействии, её руководство вызвано в прокуратуру 13 и 14 июля, сообщает AFP.
"Я дал полномочия Центральному управлению судебной полиции выслушать всех агентов безопасности президента Жовенеля Моиза", — приводит агентство слова прокурора столицы Гаити Порт-о-Пренса Ме Бедфорда Клода.
Он также отметил, что посетил место убийства президента, провёл в его резиденции весь день, однако не видел ни одной жертвы среди полиции. Прокурор обратился к ответственным за безопасность главы государства с вопросом, что они сделали, чтобы защитить Моиза.
По данным издания Diario Libre, кто-то из сотрудников СБ мог быть связан с убийцами и посодействовать в реализации заговора, ослабив меры безопасности в резиденции главы государства.
Ранее Лайф сообщал, что власти Гаити раскрыли количество наёмников, входивших в отряд убийц президента Моиза. Группа состояла из 26 человек. Напомним, президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду.
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