Службу безопасности убитого президента Гаити подозревают в бездействии

Служба безопасности убитого президента Гаити Жовенеля Моиза подозревается в бездействии, её руководство вызвано в прокуратуру 13 и 14 июля, сообщает AFP.

"Я дал полномочия Центральному управлению судебной полиции выслушать всех агентов безопасности президента Жовенеля Моиза", — приводит агентство слова прокурора столицы Гаити Порт-о-Пренса Ме Бедфорда Клода.

Он также отметил, что посетил место убийства президента, провёл в его резиденции весь день, однако не видел ни одной жертвы среди полиции. Прокурор обратился к ответственным за безопасность главы государства с вопросом, что они сделали, чтобы защитить Моиза.

По данным издания Diario Libre, кто-то из сотрудников СБ мог быть связан с убийцами и посодействовать в реализации заговора, ослабив меры безопасности в резиденции главы государства.