Минэкономразвития скорректировало прогноз по инфляции на конец 2021 года

Минэкономразвития РФ ухудшило прогноз по инфляции в России на конец текущего года до 5% с апрельских 4,3%. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что при этом подобный прогноз на 2022–2024 годы остался неизменным — 4%.

"Инфляция в настоящее время складывается выше траектории, которая была заложена, получили второй пик в июне. Сохраняются риски внешней конъюнктуры", — рассказал представитель министерства.

В ведомстве отметили, что в июне цены на мировых рынках, особенно продовольственные, снизились по сравнению с майскими показателями. Однако ситуация нестабильна, для её нормализации потребуется больше времени чем предполагалось. Кроме того, влияет и большое количество разовых факторов.