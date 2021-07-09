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Власти Гаити раскрыли количество наёмников, входивших в отряд убийц президента Моиза

Отмечается, что речь идёт о тех, кого удалось задержать, а также о злоумышленниках, у которых получилось скрыться.

8 июля, 23:14
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Власти Гаити уточнили число наёмников, входивших в отряд, совершивший нападение на президента страны Жовенеля Моиза. Группа состояла из 26 человек. Об этом заявил министр по делам голосования и межпартийных отношений страны Матиас Пьер.

Он подтвердил агентству Reuters, что в отряд входили не только ликвидированные и задержанные наёмники, но и те, кому удалось скрыться от правосудия.

В убитого президента Гаити Жовенеля Моиза попало 12 пуль, а в его охрану — ни одной

В убитого президента Гаити Жовенеля Моиза попало 12 пуль, а в его охрану — ни одной

Ранее шеф Национальной полиции Гаити Леон Шарль сообщал, что в ходе проведения полицейских операций семь наёмников были ликвидированы. По его словам, трое из убитых являлись иностранцами.

Напомним, и.о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф пообещал провести всеобщие выборы, они запланированы на 26 сентября в соответствии с утверждённым в избиркоме графиком. Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. До выборов временного президента власть в стране взял под свой контроль совет министров во главе с премьером. Всеобщие выборы в Гаити назначены на 26 сентября, второй тур выборов президента при необходимости его проведения — на 21 ноября.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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