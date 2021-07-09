Власти Гаити раскрыли количество наёмников, входивших в отряд убийц президента Моиза

Власти Гаити уточнили число наёмников, входивших в отряд, совершивший нападение на президента страны Жовенеля Моиза. Группа состояла из 26 человек. Об этом заявил министр по делам голосования и межпартийных отношений страны Матиас Пьер.

Он подтвердил агентству Reuters, что в отряд входили не только ликвидированные и задержанные наёмники, но и те, кому удалось скрыться от правосудия.

Ранее шеф Национальной полиции Гаити Леон Шарль сообщал, что в ходе проведения полицейских операций семь наёмников были ликвидированы. По его словам, трое из убитых являлись иностранцами.