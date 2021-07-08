Операция возмездия: Кто и за что расправился с президентом Гаити Что заставило убитого удерживать власть? Только ли жажда наживы и амбиции? Вероятно, были и другие вопросы, на которые он обязан был дать ответ, покидая пост. Почему для ликвидации лидера были наняты штурмовики из другой страны, читайте в материале Лайфа. 7 июля, 21:40 Фото © ТАСС / ЕРА / JEAN MARC HERVE ABELARD

Утром 7 июля новостные агентства сообщили об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза. Группа неизвестных напала на резиденцию главы государства, расстреляв его из оружия. Первоначально сообщалось, что вместе с ним погибла и первая леди страны, однако позднее появилась информация, что она жива, но находится в тяжёлом состоянии. Известно, что нападавшие говорили на более чистом диалекте испанского, а значит, приехали из другой страны. Подобного рода операции личного террора эксперты относят к хорошо известным методам работы наркокартелей, которые отличаются заточенностью под такие преступления.

В Сети появилось видео предположительно момента вооружённого нападения на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза в Порт-о-Пренсе, хотя подлинность кадров официально не подтвердили.

В Сети появилось видео нападения на резиденцию президента Гаити. Видео © Twitter / romainmurphy

Жовенель Моиз стал кандидатом в президенты от партии Мишеля Мартейи, прозванного в народе Сладким Микки. Выборы 2015 года Моиз выиграл с отрывом в 5%, однако его соперник не признал результаты и обвинил его в фальсификациях. В конце концов после долгих разбирательств выборы были признаны несостоявшимися и объявлено новое голосование. На этот раз Моиз победил гораздо увереннее и стал президентом Гаити.

Политический хаос

Камнем преткновения, окончательно настроившим друг против друга сторонников и противников главы государства, стала дата окончания его полномочий. Оппозиция настаивала на том, что президент должен оставить свой пост в феврале 2021 года, ровно через пять лет после ухода предыдущего лидера. Моиз же настаивал на том, что его полномочия закончатся только в феврале 2022 года, поскольку отсчёт надо вести с момента его вступления в должность президента, а не с ухода старого.

Фото © ТАСС / АР / Joseph Odelyn

Президентство Моиза сопровождалось политическим хаосом. Впрочем, трудно назвать хоть одно президентство в Гаити, которому бы это не было свойственно. С 2019 года в стране начались массовые протесты, переросшие в регулярные беспорядки. Поводом послужили слухи о причастности Моиза и его людей к коррупции. Они якобы разворовали почти четырёхмиллиардный кредит от Венесуэлы. Лидером оппозиции стал тоже Моиз, только Жан-Шарль — глава популистской партии "Платформа Дессалина", занявший третье место на предыдущих президентских выборах.

Неудавшееся покушение

В феврале 2021 года, за день до истечения полномочий Моиза (по версии оппозиции), было объявлено о раскрытом покушении на гаитянского лидера. По сообщениям СМИ, было арестовано 20 человек с огнестрельным оружием. После этого сторонники Жан-Шарля Моиза объявили того "временным президентом" вместо "нелегитимного узурпатора" Жовенеля Моиза.

В те же дни в Порт-о-Пренсе произошли вооружённые столкновения с участием группировки "Фантом 509", которая объединяет бывших и действующих полицейских. Заметим, что с 6 февраля по 7 июля прошло полгода.

Полгода на подготовку ликвидации

Шесть месяцев — оптимальный срок для планирования, подготовки и организации операции по ликвидации главы республики, считает профессор МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло. Этого времени хватило для того, чтобы точно рассчитать, где и когда осуществить нападение. Поскольку штурмовая группа практически не получила никакого сопротивления, они знали в каком месте президент будет беззащитен. При планировании подобного рода нападений наблюдение ведётся несколько месяцев: боевики смотрят, куда ездит их жертва и кто её сопровождает.

Фото © ТАСС / ЕРА / Joseph Odelyn

— Наёмники могли приехать из любой из стран Латинской Америки. Судя по характеру проведённой операции это могли быть боевики, например, мексиканских наркокартелей или люди из леворадикальной экстремистской колумбийской ФАРК (FARC-EP), а также — из группировки Mara Salvatrucha из Сальвадора, действующей на территории нескольких стран ЛА. Они лучше всего подготовлены для преступлений, связанных с индивидуальным террором и операциями возмездия, — сказал Лайфу профессор Манойло.

"Испанский" язык

В настоящее время СМИ ничего не сообщают о задержании каких-либо подозреваемых. Известно лишь, что некоторые из нападавших говорили на испанском языке. На Гаити распространены французский и креольский, который имеет французскую основу и вкрапления испанского, португальского, английского и языков Африки.

Для Латинской Америки характерен такой анекдот: испанский язык заболел в Центральной Америке, а в Южной он умер. Потому что жители ЮА глотают половину слов, устают, произнеся первую часть, как будто считают, что вторую половину слова проговаривать не надо Андрей Манойло

— Разумеется, преступники говорили на каком-то диалекте этого языка, принятого в своей стране. Потому что чистого испанского в Латинской Америке не существует. Степень чистоты означает близость к классическому кастильскому диалекту — литературному языку современной Испании, он считается эталоном. В той же Испании каталонский язык и диалект Арагона или Валенсии сильно отличаются от кастильского даже для жителей этой страны, — рассказывает профессор МГУ.

Почему была сделана ставка на наёмников

Одна из причин, почему на Гаити привезли наёмников из другой страны, может крыться в выгоде такого варианта. В случае если в покушении было заинтересовано второе лицо или ближайшее окружение убитого президента, это способ "спрятать концы в воду и не оставлять свидетелей в случае их провала", считает Андрей Манойло. Ведь часто бывает, что первым начинает кричать "пожар" тот, кто поджёг, так как это — лучший способ отвести от себя подозрения. В данном случае мы говорим о самых горьких соболезнованиях первых лиц. Но, конечно, всё решит следствие.

— Если близкое к убитому лицо действительно причастно к его смерти, такой человек никогда не будет контактировать с штурмовой группой и теми, кто организует нападение, и не будет давать информацию, потому что любая утечка выведет прямо на него. Обычно всю необходимую информацию ликвидаторы должны получать самостоятельно и независимо. Скорее всего, связей не найдут. Потому что в случаях, когда нападения не удаются и жертва остаётся жива, а наёмников убивают, это выглядит всего лишь как потерянная группа боевиков, — добавил Манойло.

Кто может стоять за убийством

Нельзя исключать, что заговорщики могут быть связаны с "Платформой Дессалина" и её лидером Жан-Шарлем Моизом, сторонники которого считали того "временным президентом" даже при живом и имевшем международную поддержку Жовенеле Моизе.

Также возможно, что нападавшие были связаны с "Фантомом 509". В начале этого года группировка, полностью контролирующая несколько районов гаитянской столицы, была объявлена властями террористической, после чего они начали с ней беспощадную войну, на которую "Фантом" ответил вооружённым насилием.

В настоящее время в Гаити объявлено военное положение. Генсек ООН уже выступил с категорическим осуждением нападения.

Исторический хоровод президентов

Гаити — государство с очень специфической историей, являющееся одним из самых бедных и нестабильных в мире. Лидеры в стране меняются часто и зачастую отличаются экстравагантностью. В середине ХХ века на протяжении полутора десятилетий республика находилась под властью диктатора Дювалье, известного как Папа Док, который внушал гаитянам, что является могущественным колдуном, который может повелевать даже зомби.

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А уже в наше время, в 2011 году, президентские выборы выиграл Сладкий Микки — популярный исполнитель гаитянской танцевальной музыки. Согласно гаитянским законам, президент не может занимать свой пост более одного срока подряд. Если он хочет выдвинуться на второй, ему придётся ждать пять лет. Поэтому достаточно популярным ходом для уходящих лидеров является выдвижение на пост президента своего протеже. Поэтому ещё одна из версий заказа, которую обсуждают эксперты, может быть связана с несговорчивостью убитого со своим бывшим патроном.