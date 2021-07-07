В Гаити вводят военное положение после убийства президента

Совет министров Гаити принял решение ввести военное положение в стране после убийства президента Жовенеля Моиза. Об этом заявил и.о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф в эфире гостелевидения.

"По итогам экстренного заседания Совета министров мы решили объявить военное положение на территории всей страны", — отметил Жозеф.

Как ранее сообщал Лайф, президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение во время нападения неизвестных на его резиденцию в ночь на 7 июля. Группа злоумышленников напала на частную резиденцию 53-летнего политика и смертельно ранила его. В момент происшествия вместе с главой государства находилась его супруга. СМИ сообщили, что она умерла от полученных ран несколькими часами позже. Однако в Посольстве Гаити в Доминиканской Республике опровергли информацию о смерти Мартин Моиз.