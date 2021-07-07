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По лету пьяниц собирают : ГИБДД открыла "сезон охоты" на блогеров из "секретного списка"

7 июля сотрудники ДПС остановили Lamborghini Urus, за рулём которого оказался ютубер Гусейн Гасанов. Блогер отказался от медицинского освидетельствования, а в его машине, по сообщениям СМИ, сильно пахло алкоголем. Полицейские составили протокол, а материалы дела направили в суд.

7 июля, 14:15
<p>Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock</p>

Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Урожайный год

Наказание за отказ от прохождения медицинского освидетельствования в России такое же, как и за вождение в нетрезвом виде, — штраф 30 тыс. рублей и до двух лет лишения прав. Судя по всему, "договориться" с сотрудниками у блогера не вышло. 17 млн подписчиков в "Инстаграме" инспекторов, видимо, не впечатлили, поэтому теперь Гасанов, вероятно, лишится водительских прав. За похожее нарушение сотрудники полиции остановили и рэпера Алексея Узенюка, известного в народе как Элджей. В мае этого года полицейские задержали его за рулём ярко-белого автомобиля BMW. Он также оказался подшофе, но история вышла подраматичнее, чем у Гасанова. Сначала рэпер "поиграл в догонялки" с патрульными, пытаясь на своём спорткаре оторваться от них на скорости 230 километров в час. Когда до рэпера дошло, что героем "Форсажа" ему не стать, он сдался полицейским и начал новую игру, пытаясь откупиться за 700 тыс. рублей.

Как и Гасанов, Элджей отказался от медицинской экспертизы и признался, что немного перебрал со спиртным, но всё равно решил сесть за руль. Ранее Узенюк взбесил фанатов постом в "Инстаграме", где хвастался своими штрафами за лихое вождение на общую сумму 140 тысяч рублей. Тогда его осудили даже самые преданные фанаты, напомнив о судьбе Михаила Ефремова, из-за пьяной халатности которого погиб человек.

Элджей похвастался фанатам, на какую сумму он собрал штрафов за превышение скорости

Элджей похвастался фанатам, на какую сумму он собрал штрафов за превышение скорости

Призрачные гонщики

Видимо, хейт поклонников пробудил в нём какие-то остатки совести, пост Элджей всё-таки удалил. Но буквально через полторы недели после инцидента с Элджеем сотрудники ДПС задержали его подругу, блогершу Анастасию Ивлееву. Девушка отмечала 17 миллионов подписчиков в своём инстаграме и выложила в сториз, как пьёт шампанское за рулём автомобиля. Видео заинтересовались правоохранители и оперативно разослали ориентировки по постам ГИБДД.

Ивлеева выложила сториз с шампанским, и теперь её разыскивают за пьяную езду — видео

Ивлеева выложила сториз с шампанским, и теперь её разыскивают за пьяную езду — видео

А некоторым для влипания в неприятности и пить не надо. В апреле блогер Эдвард Бил устроил ДТП с участием пяти автомобилей на внешней стороне Садового кольца, в результате которого женщина-водитель оказалась в больнице в тяжёлом состоянии. Справедливости ради стоит сказать, что с пострадавшими в ДТП Бил попытался договориться, но от суда его это не спасло — летом 2021 года процесс всё-таки начнут.

400 штрафов на 840 л/с: скандальный блогер устроил аварию в центре Москвы, и теперь ему грозит срок

400 штрафов на 840 л/с: скандальный блогер устроил аварию в центре Москвы, и теперь ему грозит срок

4 июня на Мосфильмовской улице блогер Михаил Литвин на новеньком спорткаре BMW M8 Competition влетел в автомобиль каршеринга. Движение Литвина по улице суд не впечатлило — за поездку в обратном направлении по дороге с односторонним движением у него отняли права на четыре месяца и присудили пять тысяч рублей штрафа.

Как под копирку

По сообщениям СМИ, в отношении Гусейна Гасанова составлен протокол по статье 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Блогеру грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. Но, судя по его активности в "Инстаграме", штрафы и возможное лишение прав блогера интересуют мало — он "внезапно" собрал вещи и улетел в отпуск.

Теперь любителям выпить и поснимать красивые сториз в "Инстаграме" будет проблематично доказывать свою правоту в суде, поскольку отказ от медицинского освидетельствования лишает их такой возможности. Единственная лазейка для провинившихся — какие-либо нарушения при оформлении протокола, что маловероятно. Если сотрудники зафиксировали нетрезвое состояние водителя и правильно оформили протоколы, то в ближайшее время водить машину Гасанов сможет только в GTA V.

Блогеры попали на карандаш

Отдельного "полицейского спецназа" для слежки за блогерами нет, но за особо опасными нарушителями, у которых имеется по сотне штрафов, присматривают камеры. В активную фазу наблюдение за ездой лихачей с каналами-миллионниками перешло после ДТП с Эдвардом Билом на Садовом кольце. В список потенциальных нарушителей закона попали: подружка Элджея Анастасия Ивлеева, Михаил Литвин, Гусейн Гасанов, Ангелина с канала Blondinka Drive, Дмитрий Рудиков с канала "Димас из Батайска", Дмитрий Гордей, Алан Енилеев, Гоша Пчелинов, Евгений Дубровский (Жекич Дубровский) и другие ютуб-знаменитости, известные автомобильным контентом.

Ничего сложного в том, чтобы вывести блогера на чистую воду, нет. Пример оперативной работы после ДТП с Эдвардом Билом практически сразу показал столичный Дептранс. В ведомстве моментально подняли записи с камер и данные системы "Поток-ПДД", после чего выяснилось, сколько у синего спорткара Audi RS6 штрафов, где он ездит и что водитель передвигается на машине с опасной скоростью. Возвращаясь к делу Гусейна Гасанова, стоит сказать, что год назад его уже лишали прав, это ещё сильнее отразится на его водительском будущем.

В прошлом году экипаж ДПС остановил его красный Mercedes-Benz G63 на проспекте Маршала Жукова в Москве за использование откидных рамок, которые позволяют скрывать номера автомобиля и не получать штрафы. Тогда СМИ сообщили, что блогер отказался подписывать протокол. Его автомобили быстро "пробили" на предмет нарушений, и выяснилось, что за Гасановым числится 714 административных штрафов за парковку на общую сумму 649 тысяч рублей и пять штрафов за нарушение пропускного режима в Москве из-за пандемии коронавируса на сумму 25 тысяч рублей.

Если выяснится, что езда в нетрезвом виде у Гасанова не первая, то ответственность для него ужесточится. 1 июля 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении наказания за неоднократное вождение в нетрезвом виде до трёх лет лишения свободы. Не исключено, что Гасанов — не единственный блогер, к которому у суда могут возникнуть очень неприятные вопросы.

Авторы
Евгений Жуков

Евгений Жуков

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