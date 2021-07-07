По лету пьяниц собирают : ГИБДД открыла "сезон охоты" на блогеров из "секретного списка" 7 июля сотрудники ДПС остановили Lamborghini Urus, за рулём которого оказался ютубер Гусейн Гасанов. Блогер отказался от медицинского освидетельствования, а в его машине, по сообщениям СМИ, сильно пахло алкоголем. Полицейские составили протокол, а материалы дела направили в суд. 7 июля, 14:15 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Урожайный год

Наказание за отказ от прохождения медицинского освидетельствования в России такое же, как и за вождение в нетрезвом виде, — штраф 30 тыс. рублей и до двух лет лишения прав. Судя по всему, "договориться" с сотрудниками у блогера не вышло. 17 млн подписчиков в "Инстаграме" инспекторов, видимо, не впечатлили, поэтому теперь Гасанов, вероятно, лишится водительских прав. За похожее нарушение сотрудники полиции остановили и рэпера Алексея Узенюка, известного в народе как Элджей. В мае этого года полицейские задержали его за рулём ярко-белого автомобиля BMW. Он также оказался подшофе, но история вышла подраматичнее, чем у Гасанова. Сначала рэпер "поиграл в догонялки" с патрульными, пытаясь на своём спорткаре оторваться от них на скорости 230 километров в час. Когда до рэпера дошло, что героем "Форсажа" ему не стать, он сдался полицейским и начал новую игру, пытаясь откупиться за 700 тыс. рублей.

Как и Гасанов, Элджей отказался от медицинской экспертизы и признался, что немного перебрал со спиртным, но всё равно решил сесть за руль. Ранее Узенюк взбесил фанатов постом в "Инстаграме", где хвастался своими штрафами за лихое вождение на общую сумму 140 тысяч рублей. Тогда его осудили даже самые преданные фанаты, напомнив о судьбе Михаила Ефремова, из-за пьяной халатности которого погиб человек.

Призрачные гонщики

Видимо, хейт поклонников пробудил в нём какие-то остатки совести, пост Элджей всё-таки удалил. Но буквально через полторы недели после инцидента с Элджеем сотрудники ДПС задержали его подругу, блогершу Анастасию Ивлееву. Девушка отмечала 17 миллионов подписчиков в своём инстаграме и выложила в сториз, как пьёт шампанское за рулём автомобиля. Видео заинтересовались правоохранители и оперативно разослали ориентировки по постам ГИБДД.

А некоторым для влипания в неприятности и пить не надо. В апреле блогер Эдвард Бил устроил ДТП с участием пяти автомобилей на внешней стороне Садового кольца, в результате которого женщина-водитель оказалась в больнице в тяжёлом состоянии. Справедливости ради стоит сказать, что с пострадавшими в ДТП Бил попытался договориться, но от суда его это не спасло — летом 2021 года процесс всё-таки начнут.

4 июня на Мосфильмовской улице блогер Михаил Литвин на новеньком спорткаре BMW M8 Competition влетел в автомобиль каршеринга. Движение Литвина по улице суд не впечатлило — за поездку в обратном направлении по дороге с односторонним движением у него отняли права на четыре месяца и присудили пять тысяч рублей штрафа.

Как под копирку

По сообщениям СМИ, в отношении Гусейна Гасанова составлен протокол по статье 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Блогеру грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. Но, судя по его активности в "Инстаграме", штрафы и возможное лишение прав блогера интересуют мало — он "внезапно" собрал вещи и улетел в отпуск.

Теперь любителям выпить и поснимать красивые сториз в "Инстаграме" будет проблематично доказывать свою правоту в суде, поскольку отказ от медицинского освидетельствования лишает их такой возможности. Единственная лазейка для провинившихся — какие-либо нарушения при оформлении протокола, что маловероятно. Если сотрудники зафиксировали нетрезвое состояние водителя и правильно оформили протоколы, то в ближайшее время водить машину Гасанов сможет только в GTA V.

Блогеры попали на карандаш

Отдельного "полицейского спецназа" для слежки за блогерами нет, но за особо опасными нарушителями, у которых имеется по сотне штрафов, присматривают камеры. В активную фазу наблюдение за ездой лихачей с каналами-миллионниками перешло после ДТП с Эдвардом Билом на Садовом кольце. В список потенциальных нарушителей закона попали: подружка Элджея Анастасия Ивлеева, Михаил Литвин, Гусейн Гасанов, Ангелина с канала Blondinka Drive, Дмитрий Рудиков с канала "Димас из Батайска", Дмитрий Гордей, Алан Енилеев, Гоша Пчелинов, Евгений Дубровский (Жекич Дубровский) и другие ютуб-знаменитости, известные автомобильным контентом.

Ничего сложного в том, чтобы вывести блогера на чистую воду, нет. Пример оперативной работы после ДТП с Эдвардом Билом практически сразу показал столичный Дептранс. В ведомстве моментально подняли записи с камер и данные системы "Поток-ПДД", после чего выяснилось, сколько у синего спорткара Audi RS6 штрафов, где он ездит и что водитель передвигается на машине с опасной скоростью. Возвращаясь к делу Гусейна Гасанова, стоит сказать, что год назад его уже лишали прав, это ещё сильнее отразится на его водительском будущем.

В прошлом году экипаж ДПС остановил его красный Mercedes-Benz G63 на проспекте Маршала Жукова в Москве за использование откидных рамок, которые позволяют скрывать номера автомобиля и не получать штрафы. Тогда СМИ сообщили, что блогер отказался подписывать протокол. Его автомобили быстро "пробили" на предмет нарушений, и выяснилось, что за Гасановым числится 714 административных штрафов за парковку на общую сумму 649 тысяч рублей и пять штрафов за нарушение пропускного режима в Москве из-за пандемии коронавируса на сумму 25 тысяч рублей.

Если выяснится, что езда в нетрезвом виде у Гасанова не первая, то ответственность для него ужесточится. 1 июля 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении наказания за неоднократное вождение в нетрезвом виде до трёх лет лишения свободы. Не исключено, что Гасанов — не единственный блогер, к которому у суда могут возникнуть очень неприятные вопросы.

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