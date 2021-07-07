Супруга убитого президента Гаити скончалась в больнице от полученных ранений

Вдова застреленного неизвестными президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин Моиз скончалась в госпитале от полученных в результате нападения ранений. Об этом сообщает TeleSUR.

Fallece la primera dama de Haití tras atentado https://t.co/RLdCH1n3Xf



La esposa del presidente de Haití, Martine Marie Etienne Joseph, más conocida como Martine Moïse, también falleció, tras resultar herida en el ataque perpetuado a su reside... pic.twitter.com/8Em1XMt1aX — Roberto Cavada (@rcavada) July 7, 2021

Исполняющий обязанности премьер-министра страны Клод Жозеф призвал граждан к спокойствию. Он заверил население, что ситуация в области безопасности находится под контролем, за ней следят представители национальной полиции и Вооружённых сил Гаити. В ближайшие часы глава кабмина выступит с обращением к соотечественникам.

Между тем Белый дом назвал расправу над Жовенелем Моизом трагедией. Вашингтон готов оказать Порт-о-Пренсу помощь, если появится такая необходимость.