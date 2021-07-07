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Супруга убитого президента Гаити скончалась в больнице от полученных ранений

И.о. премьера страны Клод Жозеф призвал население к спокойствию. Он заверил, что ситуация в области безопасности находится под контролем национальной полиции и вооружённых сил.

7 июля, 12:40
<p> Фото © Ben Gabbe / Getty Images for Fashion 4 Development</p>

Фото © Ben Gabbe / Getty Images for Fashion 4 Development

Вдова застреленного неизвестными президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин Моиз скончалась в госпитале от полученных в результате нападения ранений. Об этом сообщает TeleSUR.

Исполняющий обязанности премьер-министра страны Клод Жозеф призвал граждан к спокойствию. Он заверил население, что ситуация в области безопасности находится под контролем, за ней следят представители национальной полиции и Вооружённых сил Гаити. В ближайшие часы глава кабмина выступит с обращением к соотечественникам.

Между тем Белый дом назвал расправу над Жовенелем Моизом трагедией. Вашингтон готов оказать Порт-о-Пренсу помощь, если появится такая необходимость.

Неизвестные застрелили президента Гаити, устроив атаку на его резиденцию

Неизвестные застрелили президента Гаити, устроив атаку на его резиденцию

Как уже писал Лайф, Жовенель Моиз возглавлял Гаити с 7 февраля 2017 года. Стоит отметить, что в 2018 году на него было совершено покушение во время визита в город Пон-Руж. По главе республики начали стрелять, когда тот возлагал цветы к мемориалу Жан-Жака Дессалина — основателя независимого государства Гаити. Тогда Моиз серьёзно не пострадал ввиду чётких действий собственной охраны.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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