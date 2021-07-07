Супруга убитого президента Гаити скончалась в больнице от полученных ранений
И.о. премьера страны Клод Жозеф призвал население к спокойствию. Он заверил, что ситуация в области безопасности находится под контролем национальной полиции и вооружённых сил.
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Вдова застреленного неизвестными президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин Моиз скончалась в госпитале от полученных в результате нападения ранений. Об этом сообщает TeleSUR.
Fallece la primera dama de Haití tras atentado https://t.co/RLdCH1n3Xf— Roberto Cavada (@rcavada) July 7, 2021
La esposa del presidente de Haití, Martine Marie Etienne Joseph, más conocida como Martine Moïse, también falleció, tras resultar herida en el ataque perpetuado a su reside... pic.twitter.com/8Em1XMt1aX
Исполняющий обязанности премьер-министра страны Клод Жозеф призвал граждан к спокойствию. Он заверил население, что ситуация в области безопасности находится под контролем, за ней следят представители национальной полиции и Вооружённых сил Гаити. В ближайшие часы глава кабмина выступит с обращением к соотечественникам.
Между тем Белый дом назвал расправу над Жовенелем Моизом трагедией. Вашингтон готов оказать Порт-о-Пренсу помощь, если появится такая необходимость.
Как уже писал Лайф, Жовенель Моиз возглавлял Гаити с 7 февраля 2017 года. Стоит отметить, что в 2018 году на него было совершено покушение во время визита в город Пон-Руж. По главе республики начали стрелять, когда тот возлагал цветы к мемориалу Жан-Жака Дессалина — основателя независимого государства Гаити. Тогда Моиз серьёзно не пострадал ввиду чётких действий собственной охраны.
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