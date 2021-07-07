Артемий Лебедев представит рубрику "Бесит" в проекте "Прекрасная Россия бу-бу-бу"
Новый сезон стартует сегодня вечером. Он начнётся с часового марафона, посвящённого вакцинации.
Российский дизайнер Артемий Лебедев. Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская
Дизайнер и блогер Артемий Лебедев будет вести рубрику "Бесит" в новом сезоне шоу "Прекрасная Россия бу-бу-бу", сообщает RT. Новый соведущий будет рассказывать о наиболее раздражающих нововведениях.
Новый сезон стартует сегодня, 7 июля, в 21:00. В рамках стрима состоится часовой марафон, посвящённый вакцинации от коронавирусной инфекции. В эфире примут участие врачи и вирусологи — как сторонники, так и противники прививок.
Ранее креативная дизайн-студия Артемия Лебедева представила юбилейный логотип RT к 15-летию первого международного информационного телеканала в России.
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