НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Артемий Лебедев представит рубрику "Бесит" в проекте "Прекрасная Россия бу-бу-бу"

Новый сезон стартует сегодня вечером. Он начнётся с часового марафона, посвящённого вакцинации.

7 июля, 12:35

Российский дизайнер Артемий Лебедев. Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев будет вести рубрику "Бесит" в новом сезоне шоу "Прекрасная Россия бу-бу-бу", сообщает RT. Новый соведущий будет рассказывать о наиболее раздражающих нововведениях.

Новый сезон стартует сегодня, 7 июля, в 21:00. В рамках стрима состоится часовой марафон, посвящённый вакцинации от коронавирусной инфекции. В эфире примут участие врачи и вирусологи — как сторонники, так и противники прививок.

Ранее креативная дизайн-студия Артемия Лебедева представила юбилейный логотип RT к 15-летию первого международного информационного телеканала в России.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Студия Артемия Лебедева представила новый логотип RT к 15-летию телеканала

7 декабря 2020, 14:21

"Красивые девушки" выманили 208 млн у жертв, которые даже не подозревали, что их соблазняют мужчины

21 мая, 12:15

Блогер Гусейн Гасанов может лишиться прав вслед за Элджеем

сегодня в 09:59

Голикова призвала продолжать ограничительные меры в Москве для борьбы с коронавирусом

сегодня в 13:32

Фанат стал звездой бейсбольного матча, когда камера сняла, как он поймал мяч с дочкой и пивом в руках

сегодня в 13:34

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1