Артемий Лебедев представит рубрику "Бесит" в проекте "Прекрасная Россия бу-бу-бу"

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев будет вести рубрику "Бесит" в новом сезоне шоу "Прекрасная Россия бу-бу-бу", сообщает RT . Новый соведущий будет рассказывать о наиболее раздражающих нововведениях.

Новый сезон стартует сегодня, 7 июля, в 21:00. В рамках стрима состоится часовой марафон, посвящённый вакцинации от коронавирусной инфекции. В эфире примут участие врачи и вирусологи — как сторонники, так и противники прививок.