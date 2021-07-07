НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Токио может ввести режим ЧС в преддверии Олимпиады

Есть вероятность, что из-за этого власти страны также запретят зрителям присутствовать на мероприятиях Игр.

7 июля, 12:30

Фото © shutterstock

Власти Японии рассматривают вопрос о введении в Токио режима чрезвычайной ситуации в преддверии Олимпиады, которая должна стартовать уже через две недели. Как пишет Reuters, об этом уже завтра, 8 июля, может объявить премьер-министр страны Ёсихидэ Суга.

Есть вероятность, что власти страны также запретят зрителям присутствовать на Олимпийских играх. Агентство уточняет, что окончательное решение будет принято на правительственной встрече по вопросам пандемии.

На эти крайние меры правительство может пойти из-за устойчивого роста числа заболевших ковидом. Сейчас в Токио и ещё девяти префектурах действует режим усиленных мер, он заканчивается 11 июля.

Япония решила ужесточить ограничения для олимпийских спортсменов из ряда стран

Япония решила ужесточить ограничения для олимпийских спортсменов из ряда стран

Напомним, из-за коронавируса Олимпиаду в Токио перенесли на год, она состоится с 23 июля по 8 августа 2021 года. Планируется участие около 19 тысяч спортсменов, а число сопровождающих лиц сократят до 41 тысячи. Кроме того, на мероприятия ОИ не допустят иностранных болельщиков, а число японских зрителей планировалось ограничить 10 тысячами человек. Однако из-за ухудшения ситуации с ковидом рассматривается вариант сокращения этой квоты до пяти тысяч или частичного отказа от допуска зрителей на трибуны.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1