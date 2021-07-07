Токио может ввести режим ЧС в преддверии Олимпиады
Есть вероятность, что из-за этого власти страны также запретят зрителям присутствовать на мероприятиях Игр.
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Власти Японии рассматривают вопрос о введении в Токио режима чрезвычайной ситуации в преддверии Олимпиады, которая должна стартовать уже через две недели. Как пишет Reuters, об этом уже завтра, 8 июля, может объявить премьер-министр страны Ёсихидэ Суга.
Есть вероятность, что власти страны также запретят зрителям присутствовать на Олимпийских играх. Агентство уточняет, что окончательное решение будет принято на правительственной встрече по вопросам пандемии.
На эти крайние меры правительство может пойти из-за устойчивого роста числа заболевших ковидом. Сейчас в Токио и ещё девяти префектурах действует режим усиленных мер, он заканчивается 11 июля.
Напомним, из-за коронавируса Олимпиаду в Токио перенесли на год, она состоится с 23 июля по 8 августа 2021 года. Планируется участие около 19 тысяч спортсменов, а число сопровождающих лиц сократят до 41 тысячи. Кроме того, на мероприятия ОИ не допустят иностранных болельщиков, а число японских зрителей планировалось ограничить 10 тысячами человек. Однако из-за ухудшения ситуации с ковидом рассматривается вариант сокращения этой квоты до пяти тысяч или частичного отказа от допуска зрителей на трибуны.
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