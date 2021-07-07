Боксёр Тим Цзю одержал очередную победу, на сей раз одолев австралийца Тима Спарка в бою за титул WBO Global.

Своего соперника Цзю нокаутировал в третьем раунде. А перед этим он отправил Спарка в нокдаун.

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Теперь в активе Тима Цзю 19 побед на профессиональном ринге в 19 поединках. Добавим, что изначально он должен был встретиться с Майклом Зерафой, однако тот снялся за неделю до боя.