Непобедимый: Сын Кости Цзю одержал победу в бою с австралийцем Спарком
Теперь на счету спортсмена 19 побед в профессиональном боксе и ни одного поражения.
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Боксёр Тим Цзю одержал очередную победу, на сей раз одолев австралийца Тима Спарка в бою за титул WBO Global.
Своего соперника Цзю нокаутировал в третьем раунде. А перед этим он отправил Спарка в нокдаун.
Теперь в активе Тима Цзю 19 побед на профессиональном ринге в 19 поединках. Добавим, что изначально он должен был встретиться с Майклом Зерафой, однако тот снялся за неделю до боя.
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