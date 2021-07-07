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Непобедимый: Сын Кости Цзю одержал победу в бою с австралийцем Спарком

Теперь на счету спортсмена 19 побед в профессиональном боксе и ни одного поражения.

7 июля, 12:22
<p>Фото © Getty Images / Chris Hyde</p>

Фото © Getty Images / Chris Hyde

Боксёр Тим Цзю одержал очередную победу, на сей раз одолев австралийца Тима Спарка в бою за титул WBO Global.

Своего соперника Цзю нокаутировал в третьем раунде. А перед этим он отправил Спарка в нокдаун.

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Теперь в активе Тима Цзю 19 побед на профессиональном ринге в 19 поединках. Добавим, что изначально он должен был встретиться с Майклом Зерафой, однако тот снялся за неделю до боя.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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