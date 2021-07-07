"Полное безобразие": Как Украина наплевала на спортсменов и запретила им ехать на ЧМ по пляжному футболу в Москву В очередной раз политика решила влезть в мир спорта и сделать свой ход. Правда, пострадали от него свои же. 7 июля, 10:50 Фото © Facebook / Асоціація пляжного футболу України / Beachsoccer Association of Ukraine

Россия в этом году принимает крупное спортивное событие — чемпионат мира по пляжному футболу. Наверняка до вчерашнего дня об этом знали далеко не все, однако турнир получил свою порцию популярности. Поблагодарить за это стоит сборную Украины, которая отобралась на мундиаль, но на него не поедет. Парадокс.

Команда из Незалежной стала одной из четырёх команд Европы, которая сумела попасть на турнир. Для этого спортсмены здорово проявили себя на отборочном турнире в Португалии, где уступили в финале лишь Испании. Кстати, в полуфинале сборная Украины переиграла хозяев, которые занимают первую строчку мирового рейтинга в пляжном футболе. Думается, что футболистам от последующего решения властей страны стало крайне грустно.

— Решение приняли на основании рекомендаций УАФ и Министерства молодёжи и спорта Украины. Я только прилетел из Рима, всё решили без меня, я в этом не участвовал. Относительно премиальных — ребята не будут обижены, но суть же не в этом. Суть в том, что они боролись. Не могу понять, почему в спорт притягивают политику, — заявил вице-президент Аcсоциации пляжного футбола Украины Владислав Ващук.

Впрочем, после этого он немного сменил тональность. Оказывается, что в таком решении украинских чиновников виновата, кто бы вы думали, именно Россия. По мнению Ващука, наша страна не сможет гарантировать безопасность членам сборной Украины.

— Ассоциация пляжного футбола Украины приняла решение о том, что Россия не может обеспечить безопасность для нашей сборной на своей территории, и поездка сборной на чемпионат мира невозможна, — сказал Ващук.

Впрочем, не очень понятно, на чём именно основываются подобные выводы. Наверняка украинскую команду на московском турнире не обделили бы поддержкой. В пример можно привести достаточно масштабную поддержку сборной Украины по футболу во время Евро-2020. Огромное количество поклонников футбола из нашей страны желало соседям удачи и пройти как можно дальше.

Неудивительно, что даже на Украине такое решение местных футбольных чиновников не нашло никакого положительного отклика. В особенности от людей, которые тоже имеют отношение к футболу, будь то его классическая разновидность или же пляжная.

— Политика должна уйти в сторону, а спорт — самое главное, я думаю. Люди заслужили и должны играть, при чём тут политика? Политика пусть разбирается с политиками, — заявил "РБК-Спорт" бывший тренер сборной Украины по футболу Александр Заваров.

"Разве до этого не знали, что в России ЧМ будет проводиться? Зачем тогда проходили отбор?" — написал один из пользователей в соцсетях.

Действительно, не очень понятно, зачем тогда украинская сборная тратила столько сил и времени, чтобы попасть в четвёрку лучших команд Европы и выйти на мировое первенство. К слову, сейчас сборная Украины занимает 18-е место мирового рейтинга. Вряд ли ей удастся сохранить эти позиции и после турнира.

Не поняли решения украинских чиновников и в нашей стране. По сути, все были бы только рады увидеть интересную команду, которая честно заслужила право принять участие в чемпионате мира.

— Полное безобразие! Наказали своих ребят, которые всю жизнь готовились к этому чемпионату мира. Это ключевое событие во всех видах спорта. Наказали тренеров, родителей игроков, болельщиков. Это можно назвать преступлением не только перед своей страной, но и перед спортом, — заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищёв.

Как заявил игрок нашей сборной по пляжному футболу Антон Шкарин, между представителями российской и украинской команд налажено отличное общение, а игроки из Незалежной пребывают в глубоком шоке от того, что не смогут выступить на чемпионате мира.

— Они до последнего верили в лучшее и даже до сих пор продолжают надеяться на чудо. К сожалению, это маловероятно. Когда политика вмешивается в спорт, сложно что-то сделать, — заявил Шкарин RT.

Любопытно, что это не первый достаточно неоднозначный жест от футбольной Украины в нашу сторону за последнее время. Месяц назад — 6 июня — презентовали форму с картой Крыма, а теперь и вовсе решили бойкотировать главный мировой турнир.

Свято место пусто не бывает, и сборную Украины заменит Швейцария. Любопытно, что в отборе на ЧМ футболисты из Незалежной переиграли швейцарцев в четвертьфинале в крайне драматичном поединке. Теперь же получается, что скорее проиграли.

В очередной раз в мир спорта грязно влезла политика, оставив самих спортсменов у разбитого корыта. Вряд ли сейчас игроки сборной Украины по пляжному футболу хотят что-либо комментировать и говорить об этой ситуации. По сути, на них просто наплевали, равно как и на результаты, которые они показывали в последнее время. Своё место на турнире они заслужили, но его у них забрали. Причём свои же.