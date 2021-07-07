Сестра футболиста, который погиб в авиакатастрофе два года назад, попыталась свести счёты с жизнью
В начале 2019 года 28-летний аргентинский футболист Эмилиано Сала погиб в результате авиакатастрофы в проливе Ла-Манш. Трагедия ударила не столько по фанатам его спортивной карьеры, сколько по семье. Его сестра недавно попыталась покончить с собой.
29-летнюю Ромину Сала, мать 6-летнего ребёнка и сестру погибшего нападающего, нашли без сознания в понедельник вечером. Друг пришёл проведать её после того, как она написала ему несколько сообщений, "относящихся к делу". Вскоре после этого девушка уже была в больнице, а врачи бросили все силы на то, чтобы спасти пациентке жизнь. Сейчас Ромина находится на аппарате ИВЛ.
Мы работаем с группой специалистов, пытаясь спасти её жизнь
Ромина пыталась покончить с собой. Даже спустя два года она всё ещё не могла смириться со смертью своего брата. На протяжении всего этого времени аргентинка продолжала писать в социальных сетях посты, адресованные погибшему Эмилиано.
С днём рождения, братик! Где бы ты ни был, дайте нам силы идти дальше. Хотела бы я, чтобы всё было по-другому... Обещаю, мы будем идти до конца. Отправляю поцелуй на небеса
Останавливаться семья Сала действительно не собирается. В начале года они выступили с обращением к властям страны, заявив, что всё ещё ждут ответов по делу о смерти Эмилиано. В прошлом году расследование было приостановлено из-за ограничений, введённых по всему миру в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Если Ромина не выживет, к сожалению, это будет уже не первая смерть, спровоцированная гибелью футболиста. Спустя три месяца после трагедии отец Эмилиано — 58-летний Горацио скончался от сердечного приступа в своей постели, пишет Daily Mail.
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