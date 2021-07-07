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Сестра футболиста, который погиб в авиакатастрофе два года назад, попыталась свести счёты с жизнью

В начале 2019 года 28-летний аргентинский футболист Эмилиано Сала погиб в результате авиакатастрофы в проливе Ла-Манш. Трагедия ударила не столько по фанатам его спортивной карьеры, сколько по семье. Его сестра недавно попыталась покончить с собой.

7 июля, 10:21

Фото © Twitter / SchengenStory

29-летнюю Ромину Сала, мать 6-летнего ребёнка и сестру погибшего нападающего, нашли без сознания в понедельник вечером. Друг пришёл проведать её после того, как она написала ему несколько сообщений, "относящихся к делу". Вскоре после этого девушка уже была в больнице, а врачи бросили все силы на то, чтобы спасти пациентке жизнь. Сейчас Ромина находится на аппарате ИВЛ.

Мы работаем с группой специалистов, пытаясь спасти её жизнь

Врачи больницы, в которую доставили Ромину

Фото © Twitter / SchengenStory

Фото © Twitter / SchengenStory

Ромина пыталась покончить с собой. Даже спустя два года она всё ещё не могла смириться со смертью своего брата. На протяжении всего этого времени аргентинка продолжала писать в социальных сетях посты, адресованные погибшему Эмилиано.

С днём ​​рождения, братик! Где бы ты ни был, дайте нам силы идти дальше. Хотела бы я, чтобы всё было по-другому... Обещаю, мы будем идти до конца. Отправляю поцелуй на небеса

Ромина Сала

Останавливаться семья Сала действительно не собирается. В начале года они выступили с обращением к властям страны, заявив, что всё ещё ждут ответов по делу о смерти Эмилиано. В прошлом году расследование было приостановлено из-за ограничений, введённых по всему миру в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Фото © Twitter / SchengenStory

Фото © Twitter / SchengenStory

Если Ромина не выживет, к сожалению, это будет уже не первая смерть, спровоцированная гибелью футболиста. Спустя три месяца после трагедии отец Эмилиано — 58-летний Горацио скончался от сердечного приступа в своей постели, пишет Daily Mail.

Близняшка, которую сестра вырвала из пасти крокодила, показала ужасающие шрамы после нападения

Близняшка, которую сестра вырвала из пасти крокодила, показала ужасающие шрамы после нападения

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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