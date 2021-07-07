Сестра футболиста, который погиб в авиакатастрофе два года назад, попыталась свести счёты с жизнью

В начале 2019 года 28-летний аргентинский футболист Эмилиано Сала погиб в результате авиакатастрофы в проливе Ла-Манш. Трагедия ударила не столько по фанатам его спортивной карьеры, сколько по семье. Его сестра недавно попыталась покончить с собой.