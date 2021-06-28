Близняшка, которую сестра вырвала из пасти крокодила, показала ужасающие шрамы после нападения

Ужасающий инцидент произошёл 6 июня, когда 28-летние Джорджия и Мелисса Лори решили поплавать в Лагуне де Маниалтепек в нескольких километрах от курорта Пуэрто-Эскондидо, Мексика. Вдруг Джорджия услышала, как её сестра зовёт на помощь, а когда приплыла на звуки, увидела, как та неподвижно плывёт лицом в воду. Благо, история, о которой Life писал в начале месяца, закончилась хорошо — Мелисса уже на пути к полному восстановлению.

В тот момент мой разум метался, потому что я была уверена, что умру. Я думала, что больше никогда не увижу свою семью или сестру

Я закричала: "Чёрт! Это крокодил, нам нужно немедленно повернуть назад!" Я увидела его глаза и очертания головы прямо над водой и поняла — мы в беде. Сердце билось как сумасшедшее, а тело окутала тревога

Помимо девушек в лагуне было ещё несколько человек. Пока Джорджия отсоединилась от группы и не знала, что происходит с остальными и её сестрой, ребята в ужасе уплывали подальше от крокодила. Все успели добраться до зарослей, но из Мелиссы пловец ужасный. В метрах от безопасного островка хищник схватил британку за левую руку и потащил под воду.

Я ничего не чувствовала, никакой боли, но думала, что руку уже оторвало. Я только и думала о том, что не увижу свою семью и Джорджию, что ей придётся везти моё тело обратно в Великобританию. После этого не помню, чтобы я как-то выбиралась на сушу, так что, должно быть, тогда я отключилась

После того как Мелисса потеряла сознание, за её судьбу взялась сестра. Джорджия всеми силами тащила жертву нападения на сушу. Ей даже пришлось голыми руками отбиваться от хищника, который не отставал до последнего.

Мелисса получила шесть ран живота, желудка и кишечника. Скорая забрала её из лагуны и увезла в больницу, по пути пытаясь стабилизировать состояние пациентки. На месте девушку ввели в искусственную кому и вывели только через четыре дня, когда ей стало лучше, пишет The Sun.