Девушка пошла на крокодила с голыми руками, чтобы спасти сестру-близняшку из его хищной пасти

28-летние Джорджия и Мелисса Лори из Британии решили провести идеальный отпуск и купили тур в Мексику, надеясь вдоволь покупаться. Но в одну из ночей на прошлой неделе, когда девушки решили поплавать в Лагуне де Маниалтепек в нескольких километрах от курорта для сёрфинга Пуэрто-Эскондидо, произошло ужасное. Джорджия услышала, как её сестра, которая на родине работает смотрительницей в зоопарке, зовёт на помощь, а когда смогла её рассмотреть, поняла, что та плывет лицом в воду. Оказалось, на британку напал крокодил.

Мелисса (слева) и Джорджия Лори. Фото © Facebook / Melissa Laurie

Но, к ужасу Джорджии, этим нападение не закончилось. Когда она оттащила свою сестру подальше — как ей казалось, в безопасное место, — хищник снова напал. По словам девушки, ей пришлось самой несколько раз ударить его по пасти, чтобы тот не растерзал её сестру, лежащую рядом без сознания. В схватке Джорджия получила пару серьёзных травм, а вот Мелиссу пришлось ввести в медицинскую кому — такими сильными были раны.

Мелисса жива, но мы понятия не имеем, насколько её травмы опасны для жизни. У неё вода в лёгких, и она кашляет кровью. Поэтому мы не знаем, проколото ли у неё лёгкое или нет Сью Лори мама сестер

Фото © Facebook / Melissa Laurie

Может показаться, что девушки сами пошли в лагуну, кишащую крокодилами, но нет — в турфирме они убедились, можно ли там купаться. Гид их заверил: никаких хищников тут нет. Однако откуда у специалистов такая информация, неясно — всех дайверов, которые собираются поплавать в Маниалтепеке, предупреждают, что там обитают крокодилы длиной до трёх метров

Девочки конкретно спросили, безопасно ли купаться, и гид сказал, что это безопасно Шон Лори Отец сестёр