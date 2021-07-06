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СМИ: Сборной Украины по пляжному футболу запретили ехать в Москву на чемпионат мира

Турнир пройдёт с 19 по 29 августа на территории "Лужников". Планируется, что в нём примет участие 16 команд.

6 июля, 12:01

Фото © Shutterstock

Украинская ассоциация футбола (УАФ) и Аcсоциация пляжного футбола Украины (АПФУ) запретили сборной национальной команде по пляжному футболу участвовать в чемпионате мира, который пройдёт в августе в Москве. Об этом сообщает Tribuna.com.

На прошлой неделе сборная Украины заняла второе место на прошедших в Португалии европейских отборочных соревнованиях и получила путёвку на финальный турнир.

На ЧМ по пляжному футболу в Москве планируют пускать только вакцинированных зрителей

На ЧМ по пляжному футболу в Москве планируют пускать только вакцинированных зрителей

Чемпионат мира по пляжному футболу состоится с 19 по 29 августа на территории "Лужников". Планируется, что участие в нём примет 16 команд, а всего пройдёт 32 игры.

Жеребьёвка финальной стадии чемпионата мира запланирована на 8 июля в швейцарском Цюрихе.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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