СМИ: Сборной Украины по пляжному футболу запретили ехать в Москву на чемпионат мира
Турнир пройдёт с 19 по 29 августа на территории "Лужников". Планируется, что в нём примет участие 16 команд.
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Украинская ассоциация футбола (УАФ) и Аcсоциация пляжного футбола Украины (АПФУ) запретили сборной национальной команде по пляжному футболу участвовать в чемпионате мира, который пройдёт в августе в Москве. Об этом сообщает Tribuna.com.
На прошлой неделе сборная Украины заняла второе место на прошедших в Португалии европейских отборочных соревнованиях и получила путёвку на финальный турнир.
Чемпионат мира по пляжному футболу состоится с 19 по 29 августа на территории "Лужников". Планируется, что участие в нём примет 16 команд, а всего пройдёт 32 игры.
Жеребьёвка финальной стадии чемпионата мира запланирована на 8 июля в швейцарском Цюрихе.
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