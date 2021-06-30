Сборная Украины добилась исторического достижения на Евро-2020 — команда вышла в четвертьфинал, чем, несомненно, обрадовала поклонников футбола по всей стране. Чего греха таить, и за её пределами — множество российских болельщиков и экспертов были искренне рады успеху "жовто-блакитных". Однако украинские болельщики в порыве радости перешли на троллинг нашей страны.

Матч Украины против Швеции был тяжёлым, долгим и со множеством травм и стыков. В итоге он закончился для Незалежной более чем удачно: победа — 2:1 и первый в истории выход в четвертьфинал.

— Этот день команда Шевченко запомнит на всю жизнь, как и вся Украина! Впервые в истории команда вышла в четвертьфинал Евро. Как же это КРУТО! Молодці, — написали в соцсетях телеканала "Матч ТВ".

— Ах, какая прекрасная футбольная Украина! Молодцы! Верим в прекрасную футбольную Россию! — написал Дмитрий Губерниев у себя в телеграм-канале.

Радовались за Украину не только журналисты и простые болельщики, но и депутаты Госдумы. В частности, победе соседей был рад парламентарий Дмитрий Свищёв.

— Украина всегда неплохо играла. И украинские клубы, и украинская сборная всегда неплохо играли. Поэтому молодцы. Мы с этим поздравляем, впрочем, как и другие команды, которые пробились в следующий этап. Наверное, целенаправленная работа, наверное, то, что нам не удаётся сделать, — отметил Свищёв.

На Украине же решили, что столь радостное и историческое событие — хороший повод потроллить Россию, которая, к слову, своё выступление на турнире уже давно закончила и перед своими болельщиками и поклонниками извинилась.

— Мы это сделали, а остальное — неважно. Только посмотрите, какие команды уже вылетели, а Украина по всем законам драматургии прошла в четвертьфинал. За это мы и любим футбол! Браво, ребята! Кстати, Россия, как твои дела? — отметил один из пользователей Сети.

— Наконец поставили выскочек из России на место! Хотели, чтобы мы опозорились? Получайте! — подчеркнул другой комментатор.

При чём же тут Россия — понять сложно. Для украинских фанатов тема нашей страны на этом турнире стала какой-то особо острой. Хотя даже во время матча со Швецией было ощущение, что все обиды и ссоры остались позади. Весь мир облетела фотография двух фанатов, которые стояли вместе в обнимку. Причём один из них был с флагом России, а другой — Украины.

Пока в Сети пересылали смайлики с рукопожатиями и флагами двух стран, болельщику с нашим триколором было совсем несладко. Украинские болельщики быстро заметили "чужака" и решили наказать его. Пока один из них пытался сдержать своих друзей, несколько других забрали флаг РФ и порвали на нашем болельщике футболку. Хотя чего же такого он сделал?

Видео © Соцсети

Впрочем, и удивляться здесь нечему. Украинские болельщики уже давно и неоднократно показали всем свою нелюбовь к нашей стране. Даже по ходу нынешнего Евро-2020 они выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес нашей страны, а в фан-зоне во Львове и вовсе наливали, когда пропускала наша сборная. Кажется, что знаменитый слоган "спорт — вне политики" вышел из чата.

— С ворами и убийцами мы никогда не будем вот так радоваться вместе, — написал в Сети один из поклонников украинской сборной.

К слову, разобраться в ситуации с нашим фанатом уже призвали в Госдуме. Так, депутат Дмитрий Свищёв выразил непонимание, зачем вообще нужно было так делать?

— Зачем это нужно было делать? На радостях взяли и побили парня в российской форме. Единственный инцидент, который омрачил и без того красивую победу. Это не только недопустимо, но и бессмысленно. Для чего это нужно? К сожалению, не получилось обойтись без политики, — отметил Свищёв в беседе со "Спорт-Экспрессом".

— Человек пришёл поддержать украинскую команду, а эти болельщики так отреагировали. Настоящее свинство. Думаю, организаторы Евро обязаны вычислить этих людей и выписать им пожизненный бан на посещение всех турниров. Это какие-то гопники и подонки. Пусть посмотрят, как у нас в Москве и Петербурге поддерживали сборную Украины. УЕФА устанавливал правила. Если они сами не требуют их соблюдения, это минус для организации, — подчеркнул Виталий Милонов.

При этом нелицеприятные в адрес РФ выкрики можно услышать не только на крупных международных турнирах, но даже и на матчах чемпионата Украины. И всё это в тот момент, когда в России активно переживают за успехи Александра Зинченко в "Манчестер Сити" и смотрят за выступлениями клубов из Незалежной в еврокубках.