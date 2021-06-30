Сборная Украины впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу, обыграв Швецию со счётом 2:1. Решающий мяч удалось забить за две минуты до конца второго дополнительного тайма.

Ещё до перерыва команды обменялись забитыми мячами. Причём оба получились достаточно неплохими: сначала Зинченко откликнулся на шикарный пас партнёра и вколотил мяч в дальний угол ворот Ульсена, а вскоре Форсберг не без помощи рикошета счёт сравнял.

Во втором тайме жарко было и у тех и у других ворот. И если Ульсен или Бущан спасти своих уже не могли, то на помощь приходил каркас ворот. В итоге основное время встречи завершилось со счётом 1:1, и дальше нас всех ждало дополнительное время.

Первый экстра-тайм поначалу был наполнен лишь заменами, однако ключевым стало удаление шведа Даниэльссона в самой середине игрового отрезка. Оставшиеся в меньшинстве скандинавы были вынуждены сосредоточиться на действиях на своей половине поля, а подопечные Шевченко старались как можно скорее в очередной раз пробить Ульсена. Сделать это удалось в самом конце встречи: свой первый мяч за команду Незалежной забил Артём Довбик.