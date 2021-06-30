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Сказка продолжается: Сборная Украины вырвала победу у Швеции и вышла в 1/4 финала Евро-2020

Теперь команде Андрея Шевченко предстоит сразиться с одним из фаворитов турнира — Англией — на "Стадио Олимпико" в Риме.

29 июня, 21:34
<p>Фото © Twitter / UEFA EURO 2020</p>

Фото © Twitter / UEFA EURO 2020

Сборная Украины впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу, обыграв Швецию со счётом 2:1. Решающий мяч удалось забить за две минуты до конца второго дополнительного тайма.

Ещё до перерыва команды обменялись забитыми мячами. Причём оба получились достаточно неплохими: сначала Зинченко откликнулся на шикарный пас партнёра и вколотил мяч в дальний угол ворот Ульсена, а вскоре Форсберг не без помощи рикошета счёт сравнял.

Эпоха Лёва завершена: Сборная Англии выбила Германию с Евро-2020 и вышла в четвертьфинал

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Во втором тайме жарко было и у тех и у других ворот. И если Ульсен или Бущан спасти своих уже не могли, то на помощь приходил каркас ворот. В итоге основное время встречи завершилось со счётом 1:1, и дальше нас всех ждало дополнительное время.

Первый экстра-тайм поначалу был наполнен лишь заменами, однако ключевым стало удаление шведа Даниэльссона в самой середине игрового отрезка. Оставшиеся в меньшинстве скандинавы были вынуждены сосредоточиться на действиях на своей половине поля, а подопечные Шевченко старались как можно скорее в очередной раз пробить Ульсена. Сделать это удалось в самом конце встречи: свой первый мяч за команду Незалежной забил Артём Довбик.

Футбол. Евро-2020

1/8 финала

Швеция – Украина — 1:2

Голы: Зинченко 27' (0:1), Форсберг 43' (1:1), Довбик 120+ (1:2)

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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