Журналист Арустамян назвал реальной возможность отставки Черчесова
Разговоры о ней пошли после провального выступления национальной команды на чемпионате Европы, где она не смогла выйти в плей-офф.
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Журналист "Матч ТВ" и инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что в РФС всерьёз обсуждают возможность отставки нынешнего главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.
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"Уже сейчас руководство РФС обсуждает тему тренера сборной. Она не мертворождённая и не искусственная — нет, она и правда сидит в умах боссов нашего футбола. Насколько мне известно, некоторые члены исполкома дадут весьма категоричную оценку выступлению России на Евро — и конкретно работе Черчесова. Это заседание может стать решающим для тренера. Оцениваю вероятность отставки Черчесова как реальную", — написал Арустамян в своём телеграм-канале.
Он также отметил, что полемика на этот счёт сейчас активно ведётся в РФС, однако нет ясности по тому, кто бы мог сменить Черчесова на посту главного тренера сборной. Добавим, что заседание комитета по итогам выступления сборной на Евро-2020 перенесли на 30 июня. Именно там выступит нынешний наставник сборной.
Напомним, разговоры о возможной отставке Черчесова активно пошли после провального выступления сборной России на Евро-2020. Национальная команда не смогла выйти в плей-офф, проиграв в двух матчах группового этапа.
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