Отчёт Черчесова по выступлению сборной России на Евро-2020 перенесли

Бывший главный тренер сборной России по футболу и член технического комитета РФС Борис Игнатьев заявил, что заседание комитета по итогам выступления сборной на Евро-2020 перенесли. Об этом сообщает "Чемпионат".





"Предварительно, заседание технического комитета назначили на 30 июня в 11:00. Всё будет проходить в удалённом формате. Связано это не с какой-то конспирологией, а с ситуацией за окнами — коронавирусными ограничениями", — отметил Игнатьев.





Ранее другой представитель технического комитета РФС Никита Симонян заявил, что на заседании с докладом выступит главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Решения комитета будут носить рекомендательный характер.

"После него, как и положено, Черчесов подробно объяснит и журналистам, и общественности все нюансы и моменты, связанные с выступлением сборной на чемпионате Европы", — добавил он.

Российская сборная в трёх матчах группового этапа Евро-2020 обыграла Финляндию (1:0) и с крупным счётом уступила Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Заняв четвёртое место в группе, национальная команда вылетела с турнира.