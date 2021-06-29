Отчёт Черчесова по выступлению сборной России на Евро-2020 перенесли
Ожидается, что по окончании заседания тренер национальной команды ответит на вопросы журналистов.
Фото © РФС
Бывший главный тренер сборной России по футболу и член технического комитета РФС Борис Игнатьев заявил, что заседание комитета по итогам выступления сборной на Евро-2020 перенесли. Об этом сообщает "Чемпионат".
"Предварительно, заседание технического комитета назначили на 30 июня в 11:00. Всё будет проходить в удалённом формате. Связано это не с какой-то конспирологией, а с ситуацией за окнами — коронавирусными ограничениями", — отметил Игнатьев.
Ранее другой представитель технического комитета РФС Никита Симонян заявил, что на заседании с докладом выступит главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Решения комитета будут носить рекомендательный характер.
"После него, как и положено, Черчесов подробно объяснит и журналистам, и общественности все нюансы и моменты, связанные с выступлением сборной на чемпионате Европы", — добавил он.
Российская сборная в трёх матчах группового этапа Евро-2020 обыграла Финляндию (1:0) и с крупным счётом уступила Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Заняв четвёртое место в группе, национальная команда вылетела с турнира.
В ближайшее время РФС проведёт внеочередной исполком, на котором будет дана оценка работе тренерского штаба сборной на Евро-2020.
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