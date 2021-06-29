"Хотел помочь, но провалился": Самый дорогой футболист мира извинился после вылета Франции с Евро-2020
Он также поблагодарил болельщиков за поддержку и пообещал, что команда постарается стать сильнее в преддверии новых турниров.
Фото © Федерация футбола Франции
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе извинился за незабитый пенальти в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу против Франции. Соответствующее заявление он сделал в своём аккаунте в "Твиттере".
"Это поражение очень трудно принять. Мы все страшно расстроены, поскольку не смогли достичь нашей цели. Прошу прощения за тот пенальти. Хотел помочь команде, но провалился. К сожалению, в нашем виде спорта такой риск всегда присутствует", — написал Мбаппе.
Фаеры, фейерверки и сигналящие машины: Тысячи фанатов заполонили улицы Женевы после победы Швейцарии над Францией на Евро-2020
Действующие чемпионы мира проиграли Швейцарии со счётом 3:3 (по пенальти 4:5). Решающий удар Мбаппе в послематчевой серии парировал вратарь соперников Янн Зоммер.
"Должен позвонить Де Ниро": Вратарь сборной Швейцарии сравнил игру с Францией с голливудским фильмом
Кроме того, 22-летний нападающий поблагодарил фанатов за поддержку и пообещал, что команда постарается стать сильнее в преддверии новых крупных турниров.
"Знаю, что все сейчас жутко расстроены. И всё же хочу поблагодарить болельщиков за поддержку и за постоянную веру в нас. Самое главное сейчас — стать сильнее перед стартом новых турниров", — резюмировал футболист.
Мбаппе является самым дорогим футболистом мира. Трансферная стоимость нападающего, который выступает за "Пари Сен-Жермен", оценивается в 160 миллионов евро.
Евро-2020. Главное по теме
Фаеры, фейерверки и сигналящие машины: Тысячи фанатов заполонили улицы Женевы после победы Швейцарии над Францией на Евро-2020
сегодня в 02:24
"Должен позвонить Де Ниро": Вратарь сборной Швейцарии сравнил игру с Францией с голливудским фильмом
вчера в 23:54
"Проигрывать по пенальти всегда жестоко": Дешам назвал причины поражения сборной Франции от Швейцарии в 1/8 Евро-2020
вчера в 23:24
Комментариев: 0