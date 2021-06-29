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"Хотел помочь, но провалился": Самый дорогой футболист мира извинился после вылета Франции с Евро-2020

Он также поблагодарил болельщиков за поддержку и пообещал, что команда постарается стать сильнее в преддверии новых турниров.

29 июня, 08:50
<p>Фото © Федерация футбола Франции</p>

Фото © Федерация футбола Франции

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе извинился за незабитый пенальти в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу против Франции. Соответствующее заявление он сделал в своём аккаунте в "Твиттере".

"Это поражение очень трудно принять. Мы все страшно расстроены, поскольку не смогли достичь нашей цели. Прошу прощения за тот пенальти. Хотел помочь команде, но провалился. К сожалению, в нашем виде спорта такой риск всегда присутствует", — написал Мбаппе.

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Действующие чемпионы мира проиграли Швейцарии со счётом 3:3 (по пенальти 4:5). Решающий удар Мбаппе в послематчевой серии парировал вратарь соперников Янн Зоммер.

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Кроме того, 22-летний нападающий поблагодарил фанатов за поддержку и пообещал, что команда постарается стать сильнее в преддверии новых крупных турниров.

"Знаю, что все сейчас жутко расстроены. И всё же хочу поблагодарить болельщиков за поддержку и за постоянную веру в нас. Самое главное сейчас — стать сильнее перед стартом новых турниров", резюмировал футболист.

Мбаппе является самым дорогим футболистом мира. Трансферная стоимость нападающего, который выступает за "Пари Сен-Жермен", оценивается в 160 миллионов евро.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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