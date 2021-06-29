Сборная Франции в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу уступила команде Швейцарии в серии пенальти — 3:3 (по пен. 4:5). Встреча прошла на Национальном стадионе в Бухаресте.

Швейцарцы вышли вперёд на 15-й минуте. Бывший футболист ЦСКА Стивен Цубер прострелил с левого фланга на линию вратарской, где Харис Сеферович выиграл борьбу за позицию у Клемана Лангле и головой переправил мяч в ворота.

В начале второго тайма сборная Швейцарии могла увеличить преимущество в счёте, но не реализовала пенальти. Аргентинский арбитр Фернандо Рапальини после видеопросмотра назначил 11-метровый за фол Бенжамена Павара против Цубера. Удар Рикардо Родригеса с "точки" парировал французский капитан Уго Льорис.

И сразу же сработало старое футбольное правило. Швейцарцы упустили возможность забить и тут же пропустили. Карим Бензема получил не самый удобный пас от Килиана Мбаппе, обработал мяч и послал его в ворота.

Форварду мадридского "Реала", до Евро-2020 в течение шести лет не вызывавшемуся в сборную, этого оказалось мало. На 59-й минуте он оформил дубль. Мбаппе передачей пяткой запустил в штрафную Антуана Гризманна, тот прострелил вдоль ворот, и Бензема на дальней штанге великолепно сыграл головой.

Третий гол действующие чемпионы мира забили на 75-й минуте. Швейцарские защитники заблокировали очередной удар Бенземы, но на подборе первым оказался Поль Погба, по невероятной траектории пославший мяч в самую "девятку".

В концовке швейцарцы неожиданно для всех смогли перевести матч в дополнительное время. Сначала вышедший на замену защитник команды Кевин Мбабу прострелил на линию вратарской, и Сеферович в борьбе с Рафаэлем Вараном оформил дубль.

А на 90-й минуте у альпийской команды прошла кинжальная атака. Погба потерял мяч в центре поля, и капитан сборной Швейцарии Гранит Джака вывел на оперативный простор Марио Гаврановича. Форвард на замахе убрал Преснеля Кимпембе и точно пробил в левый нижний угол.

В дополнительное время зрители голов не увидели, и была назначена серия пенальти. Единственный удар в ней не смог реализовать Мбаппе.

В четвертьфинале Евро-2020 Швейцария сыграет с Испанией. Встреча состоится 2 июля на "Газпром-арене" в Санкт-Петербурге.

Ранее определились две пары четвертьфиналистов чемпионата Европы. 2 июля в Мюнхене на "Альянц-арене" сыграют Бельгия и Италия, а 3 июля на Олимпийском стадионе в Баку — Дания и Чехия.