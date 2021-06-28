Роналду бросил капитанскую повязку на газон после вылета сборной Португалии с Евро-2020
Справившись с эмоциями, футболист заявил, что команда сделала всё возможное, чтобы защитить титул чемпиона Европы.
Фото © DPA / TASS
Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду бросил капитанскую повязку на газон стадиона "Пушкаш-арена" в Будапеште после поражения от команды Бельгии в 1/8 финала Евро-2020.
Встреча завершилась победой "красных дьяволов" со счётом 1:0. Португальцы не смогли защитить титул, завоёванный на Евро-2016.
Справившись с эмоциями, 36-летний нападающий опубликовал в своём аккаунте в "Инстаграме" заявление по итогам выступления команды на чемпионате Европы. По его словам, футболисты сделали всё возможное для сохранения титула.
"Мы не добились желаемого результата и покинули турнир раньше, чем хотели. Но мы гордимся своей игрой, мы сделали всё, чтобы защитить титул чемпионов Европы. Наши болельщики неутомимо поддерживали команду от начала до конца. Мы бежали вперёд и боролись за них, чтобы оправдать оказанное нам доверие. Не удалось попасть туда, куда мы все хотели, но мы выражаем искреннюю и глубокую благодарность фанатам", — заявил Роналду.
В ходе нынешнего Евро форвард повторил рекорд иранца Али Даеи, забив 109 мячей за национальную сборную. В списке лучших бомбардиров турнира португалец по-прежнему лидирует с пятью голами.
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