Роналду бросил капитанскую повязку на газон после вылета сборной Португалии с Евро-2020

Справившись с эмоциями, 36-летний нападающий опубликовал в своём аккаунте в "Инстаграме" заявление по итогам выступления команды на чемпионате Европы. По его словам, футболисты сделали всё возможное для сохранения титула.

"Мы не добились желаемого результата и покинули турнир раньше, чем хотели. Но мы гордимся своей игрой, мы сделали всё, чтобы защитить титул чемпионов Европы. Наши болельщики неутомимо поддерживали команду от начала до конца. Мы бежали вперёд и боролись за них, чтобы оправдать оказанное нам доверие. Не удалось попасть туда, куда мы все хотели, но мы выражаем искреннюю и глубокую благодарность фанатам", — заявил Роналду.