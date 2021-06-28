Пока вся страна грустила и переживала из-за вылета наших футболистов с Евро-2020, на турнире продолжал зажигать ещё один представитель России. Арбитр Сергей Карасёв блестяще отработал на двух далеко не самых простых матчах группового этапа, а теперь при его непосредственном участии домой отправилась сборная Нидерландов. Оранжевые теперь ненавидят "русского Коллину", но абсолютно зря.

Любопытно, но за последние годы Сергей Карасёв — единственный российский арбитр, которого допускают к топовым играм. Правда, и этот Евро он начинал за пределами поля. В первом туре его назначили резервным судьёй на матч Австрия — Северная Македония. Разумеется, что заметен он там особо-то и не был.

Начиная со второго тура фамилия "русского Коллины" появилась в графе "Главный судья" в списке назначений на матчи. Так, Карасёв отправился в Рим на игру Италии против Швейцарии, где был очень заметен. Так, он отменил гол капитана "Скуадры Адзурры" Кьеллини, чем сначала разгневал эмоциональных футболистов и фанатов с Апеннин, но затем заставил признать свой достаточно высокий уровень. Возможно, ещё и внешняя схожесть с легендарным Коллиной сыграла свою роль.

— Не по теме, от Маккели (арбитр из Нидерландов. — Прим. Лайфа) до Карасёва — бездна. Сегодня вечером россиянин и его команда просто безупречны. Даже по отменённому голу Кьеллини. Отличная работа, — отметил после матча в "Твиттере" один из болельщиков.

Отзывы болельщиков не совпадали с оценками УЕФА. Карасёв получил низкие 7,9 балла из-за того, что отменил гол лишь после вмешательства видеоассистентов. Тем не менее на этом его путь на Евро-2020 не был завершён. Дальше его ждала бойня в Мюнхене, где Германия с большим трудом ушла от поражения в матче с Венгрией и еле-еле заползла в плей-офф. Винить нашего арбитра снова было не в чем — Карасёв без проблем отработал на матче, а болельщики и эксперты вновь пели дифирамбы нашему арбитру.

— Чёрт, этот парень (Карасёв) прекрасно проводит время. Делает игру прекрасной, — написал в "Твиттере" болельщик из Нидерландов.

— Забыл сказать, но русский очень хорошо отсудил матч Венгрии и Германии. Игра рисковала стать очень склочной, и ему удалось это [предотвратить]. Рассчитываю увидеть его в плей-офф, — подчеркнул другой пользователь соцсети.

Отрадно и то, что матч Германия — Венгрия многим надолго запомнится ещё и самоотверженной игрой последних, которые боролись до самого конца. Так что Карасёв стал соучастником одной из лучших игр на турнире. Пока наша футбольная сборная бесславно ехала домой, а не в плей-офф, Карасёв с помощниками отправился в Будапешт на матч Нидерланды — Чехия.

Как и в Риме, Карасёву в этом матче пришлось принимать непростое и достаточно резкое решение, которое изменило ход игры. В начале второго тайма он после просмотра повтора удалил защитника оранжевых Де Лигта, а чехи после этого сумели дважды отличиться. Естественно, что Карасёву после матча досталось очень прилично.

— Давайте внесём Сергея Карасёва в санкционный список, — написал в "Твиттере" пользователь @martijnkoole.

— Российский судья Карасёв — убийца. Он срубил голландскую сборную на корню. ФИФА, обратите на него внимание, — написал другой пользователь.

— Для меня Сергей Карасёв — это пока что единственный судья на этом чемпионате Европы, который был настолько явно предвзятым и несправедливым. Такое ощущение, что его подкупили, — отметил ещё один комментатор.

Впрочем, поклонникам голландской сборной обратить внимание стоит не только на эпизод с красной карточкой, но и на количество моментов у ворот Чехии. Понятно, что оранжевых вряд ли удастся переубедить. Тем не менее Карасёв прекрасно справился с остальными моментами.

— Сергей — молодец! Ждём очередного назначения на Евро в четвертьфинале или полуфинале. А можно помечтать и представить его в финале, — написал в своём телеграм-канале бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов.

Любопытно, что лучший российский судья в национальном чемпионате находится на не самых высоких позициях. В рейтинге арбитров РФС он лишь на 11-м месте. Впрочем, уже давно эксперты говорят о том, что Карасёв в РПЛ и Европе — два совершенно разных арбитра. Похоже, что этот турнир — яркое тому подтверждение.