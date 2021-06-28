Сборная Испании победила команду Хорватии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу в дополнительное время со счётом 5:3. Встреча прошла на стадионе "Паркен" в Копенгагене.

Перед матчем сборная Хорватии потеряла основного полузащитника Ивана Перишича, который выходил в стартовом составе во всех трёх встречах группового этапа. Футболист, в минувшем сезоне ставший чемпионом Италии с миланским "Интером", заразился коронавирусом. Из-за перебора жёлтых карточек не смог выйти на поле хорватский защитник "Зенита" Деян Ловрен.

Счёт был открыт на 20-й минуте. Полузащитник сборной Испании Педри сделал пас назад из центра поля, и вратарь команды Унаи Симон, потеряв концентрацию, махнул ногой мимо мяча, пропустив его в ворота.

"Фурия роха" восстановила равенство на табло в концовке первого тайма, завершив голом затяжную атаку. Пабло Сарабия добил мяч в ворота после того, как хорватский вратарь Доминик Ливакович отразил удар Хосе Луиса Гайя.

На 57-й минуте испанцы вышли вперёд. Педри прорвался к штрафной, покатил мяч налево, Ферран Торрес прострелил во вратарскую, откуда Сесар Аспиликуэта неотразимо пробил головой.

Третий мяч хорваты пропустили на 77-й минуте. Пау Торрес выполнил сверхдальнюю передачу со штрафного со своей половины поля, Ферран Торрес подхватил мяч на левом краю, финтом убрал со своего пути защитника Йошко Гвардиола и нанёс точный удар под ногой Ливаковича.

В концовке основного времени хорваты забили дважды подряд. Сначала после вброса мяча из аута на правом фланге капитан "шахматных" Лука Модрич ворвался в штрафную, прошёл вдоль лицевой линии и выполнил скидку назад. После удара Мислава Оршича испанцы капитулировали. Мяч был засчитан благодаря автоматической системе фиксации гола.

А уже в компенсированное турецким арбитром Джюнейтом Чакыром время команда Луиса Энрике получила ещё одну пробоину. Оршич навесил с левого фланга, и бывший футболист московского "Спартака" Марио Пашалич отличился в прыжке головой с линии вратарской.

В дополнительное время испанцы дожали соперника. На 100-й минуте Дани Ольмо исполнил диагональную передачу в штрафную, где Альваро Морате позволили обработать мяч и пробить под перекладину.

На 103-й минуте ещё один голевой пас отдал Ольмо, вышедший на замену в середине второго тайма. После его прохода по правому флангу Микель Оярсабаль рикошетом от груди Ливаковича послал мяч под левую от себя штангу.

В четвертьфинале Евро-2020 Испания сыграет с победителем матча между сборными Франции и Швейцарии. Встреча состоится 2 июля на "Газпром-арене" в Санкт-Петербурге.

Ранее определились две пары четвертьфиналистов чемпионата Европы. 2 июля в Мюнхене сыграют Бельгия и Италия, а 3 июля в Баку — Дания и Чехия.