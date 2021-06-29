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"Должен позвонить Де Ниро": Вратарь сборной Швейцарии сравнил игру с Францией с голливудским фильмом

Голкипер отметил, что его команда сотворила историю, оставив все силы на футбольном поле.

28 июня, 23:54
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/ysommer1/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ysommer1</a></p>

Фото © Instagram / ysommer1

Вратарь сборной Швейцарии Янн Зоммер, который отразил решающий пенальти в матче против команды Франции в 1/8 финала Евро-2020, поделился своими эмоциями после знаковой победы.

"Мы сотворили историю. Оставили все силы на поле. Если отыгрываешься с 1:3 у чемпиона мира... В нас никто не верил, но мы изменили всё и сказали, что пойдём до конца", — отметил швейцарский голкипер.

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Зоммер добавил, что у французов был момент, когда при счёте 1:3 они действовали немного высокомерно, и швейцарцы хладнокровно воспользовались этим. Также в беседе с голкипером после игры корреспондент спросил, можно ли сравнить события в данном матче с сюжетом голливудского фильма.

"Должен позвонить Роберту Де Ниро, чтобы спросить, не хочет ли он сыграть меня в этом фильме", — пошутил вратарь.

Президент Швейцарии Ги Пармелен уже поздравил национальную команду с победой над Францией и выходом в четвертьфинал Евро-2020. Глава государства также назвал этот триумф великим.

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Напомним, сборная Франции в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу уступила команде Швейцарии в серии пенальти — 3:3 (по пен. 4:5). Встреча прошла на Национальном стадионе в Бухаресте. Единственный удар в серии пенальти не смог реализовать Килиан Мбаппе. Его удар с "точки" парировал именно Янн Зоммер.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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