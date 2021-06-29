Вратарь сборной Швейцарии Янн Зоммер, который отразил решающий пенальти в матче против команды Франции в 1/8 финала Евро-2020, поделился своими эмоциями после знаковой победы.

"Мы сотворили историю. Оставили все силы на поле. Если отыгрываешься с 1:3 у чемпиона мира... В нас никто не верил, но мы изменили всё и сказали, что пойдём до конца", — отметил швейцарский голкипер.

Зоммер добавил, что у французов был момент, когда при счёте 1:3 они действовали немного высокомерно, и швейцарцы хладнокровно воспользовались этим. Также в беседе с голкипером после игры корреспондент спросил, можно ли сравнить события в данном матче с сюжетом голливудского фильма.

"Должен позвонить Роберту Де Ниро, чтобы спросить, не хочет ли он сыграть меня в этом фильме", — пошутил вратарь.

Президент Швейцарии Ги Пармелен уже поздравил национальную команду с победой над Францией и выходом в четвертьфинал Евро-2020. Глава государства также назвал этот триумф великим.