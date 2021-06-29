"Россия неплохо смотрелась с датчанами": Главный тренер "Зенита" оценил выступление сборной на Евро-2020
По его словам, игра со скандинавской командой была равной, а соперники оказались более удачливыми.
Фото © ФК "Зенит"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак выразил мнение, что сборная России неплохо смотрелась в матче группового этапа чемпионата Европы против Дании. Об этом сообщает сайт петербургского клуба.
"Что касается датчан, то здесь и фактор чужого поля, и они оказались более удачливыми, если говорить по первому тайму. Достаточно равная игра, наши неплохо смотрелись, могли забить, но пропустили. В концовке сложно было рассчитывать на положительный результат", — сказал Семак.
Встреча против Дании завершилась крупным поражением сборной России со счётом 1:4. Команда Станислава Черчесова заняла четвёртое место в группе B и вылетела с чемпионата Европы.
В ближайшее время РФС проведёт внеочередной исполком, на котором будет дана оценка работе тренерского штаба сборной на Евро-2020.
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