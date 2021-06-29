Главный тренер сборной Нидерландов ушёл в отставку после провала на Евро-2020

Перед Евро-2020 команду де Бура считали одним из фаворитов турнира, и на групповой стадии она выиграла все три матча — с Украиной (3:2), Австрией (2:0) и Северной Македонией (3:0). В 1/8 финала голландцы неожиданно уступили Чехии со счётом 0:2.

"Я решил не продолжать работу в качестве тренера сборной. Цель не достигнута, это ясно. Когда ко мне обратились с предложением возглавить команду в 2020 году, я подумал, что это честь и вызов, но я также знал о давлении, которое сразу же появится после моего назначения. Это давление сейчас только усиливается, и это плохо для команды, которой предстоят важные матчи в отборочном турнире ЧМ-2022. Хочу поблагодарить всех, конечно, болельщиков и игроков. Также выражаю благодарность руководству, которое создало для нас все необходимые условия", — заявил де Бур.