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Главный тренер сборной Нидерландов ушёл в отставку после провала на Евро-2020

Он возглавлял команду с сентября 2020 года, выиграв с ней восемь матчей из 15. На чемпионате Европы оранжевые входили в число главных фаворитов.

29 июня, 15:04
<p>Фото © Twitter / Onsoranje</p>

Фото © Twitter / Onsoranje

Главный тренер голландской национальной команды Франк де Бур покинул свой пост. Об этом сообщается на сайте Королевского футбольного союза Нидерландов.

Перед Евро-2020 команду де Бура считали одним из фаворитов турнира, и на групповой стадии она выиграла все три матча — с Украиной (3:2), Австрией (2:0) и Северной Македонией (3:0). В 1/8 финала голландцы неожиданно уступили Чехии со счётом 0:2.

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"Я решил не продолжать работу в качестве тренера сборной. Цель не достигнута, это ясно. Когда ко мне обратились с предложением возглавить команду в 2020 году, я подумал, что это честь и вызов, но я также знал о давлении, которое сразу же появится после моего назначения. Это давление сейчас только усиливается, и это плохо для команды, которой предстоят важные матчи в отборочном турнире ЧМ-2022. Хочу поблагодарить всех, конечно, болельщиков и игроков. Также выражаю благодарность руководству, которое создало для нас все необходимые условия", — заявил де Бур.

51-летний специалист возглавил сборную Нидерландов в сентябре 2020 года, сменив ушедшего в "Барселону" Роналда Кумана. Со сборной он провёл 15 матчей, одержал восемь побед, четыре встречи свёл к ничьей и трижды уступил.

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Ранее де Бур четыре раза приводил амстердамский "Аякс" к титулу чемпиона Нидерландов. Также он возглавлял миланский "Интер", лондонский "Кристал Пэлас" и американскую "Атланту Юнайтед".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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