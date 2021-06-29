Эпоха Лёва завершена: Сборная Англии выбила Германию с Евро-2020 и вышла в четвертьфинал
Большая часть матча проходила в достаточно спокойном темпе, без особо острых моментов. Изменилось это лишь ближе к концу поединка.
Фото © Twitter / UEFA EURO 2020
Сборная Англии вышла в четвертьфинал Евро-2020, обыграв на родном стадионе "Уэмбли" Германию со счётом 1:0.
Первый тайм получился совершенно не таким, как любой из вчерашних матчей. Болельщикам было попросту совсем нечего вспомнить, кроме полумомента у Кейна в самом конце первой половины игры.
Второй тайм не стал особо веселее. Оживились болельщики и миллиарды зрителей у экранов лишь за 15 минут до конца, когда Стерлинг замкнул шикарный пас Люка Шоу и вывел англичан вперёд. Сразу же подопечные Йоахима Лёва побежали отыгрываться, однако и это не сделало матч веселее. Самый реальный шанс спасти игру упустил Томас Мюллер, который за 10 минут до конца сумел улететь один на один, но в ворота попасть не смог. Через пять минут за такую расточительность немцев наказал Гарри Кейн, который и поставил точку в этой игре.
Таким образом, англичане вышли в четвертьфинал, где сразятся с победителем пары Украина — Швеция. У немцев же закончилась эпоха Йоахима Лёва, который спустя 15 лет после своего назначения завершил работу с национальной командой. Дальше сборной будет руководить экс-тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик.
Футбол. Евро-2020
1/8 финала
Англия — Германия — 2:0
Голы: Стерлинг 76' (1:0), Кейн 86' (2:0).
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