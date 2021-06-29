Первый тайм получился совершенно не таким, как любой из вчерашних матчей. Болельщикам было попросту совсем нечего вспомнить, кроме полумомента у Кейна в самом конце первой половины игры.

Второй тайм не стал особо веселее. Оживились болельщики и миллиарды зрителей у экранов лишь за 15 минут до конца, когда Стерлинг замкнул шикарный пас Люка Шоу и вывел англичан вперёд. Сразу же подопечные Йоахима Лёва побежали отыгрываться, однако и это не сделало матч веселее. Самый реальный шанс спасти игру упустил Томас Мюллер, который за 10 минут до конца сумел улететь один на один, но в ворота попасть не смог. Через пять минут за такую расточительность немцев наказал Гарри Кейн, который и поставил точку в этой игре.