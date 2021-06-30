"Жалко, когда происходят такие события, как с этим парнем. Да, он россиянин, но болел в том матче за Украину. Ничего особенного тут нет, и побить его за это — странно. То есть ты болеешь за команду, а её болельщики тебя за это ещё и бьют. Думаю, там наверняка была какая-то перебранка. Возможно, его стали обзывать или что-то в этом роде, и всё закончилось такими событиями. Но вообще это, конечно, неправильно. Я понимаю, если бы он болел против. Но он болел за Украину. И вот это вот удивительно", — отметила Журова.