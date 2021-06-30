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"Это неправильно": Олимпийская чемпионка Журова осудила избиение украинскими фанатами болельщика с флагом РФ

По её собственному признанию, она тоже поддерживала команду Андрея Шевченко во вчерашнем матче против Швеции, который завершился победой футболистов из Незалежной.

30 июня, 11:16

Фото © Соцсети

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в беседе с "Газетой.Ру" осудила нападение украинских фанатов на болельщика с флагом России во время матча Евро-2020.

"Жалко, когда происходят такие события, как с этим парнем. Да, он россиянин, но болел в том матче за Украину. Ничего особенного тут нет, и побить его за это — странно. То есть ты болеешь за команду, а её болельщики тебя за это ещё и бьют. Думаю, там наверняка была какая-то перебранка. Возможно, его стали обзывать или что-то в этом роде, и всё закончилось такими событиями. Но вообще это, конечно, неправильно. Я понимаю, если бы он болел против. Но он болел за Украину. И вот это вот удивительно", — отметила Журова.

По её собственному признанию, она тоже во вчерашнем матче поддерживала украинскую команду и знает множество россиян, которые после вылета нашей национальной сборной стали поддерживать дружину Андрея Шевченко.

В Сети опубликовали видео избиения украинскими фанатами российского болельщика

В Сети опубликовали видео избиения украинскими фанатами российского болельщика

Напомним, что во время матча Украина — Швеция на Евро-2020 группа украинских болельщиков избила фаната, который находился на трибуне с российским флагом.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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