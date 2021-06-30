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В Сети опубликовали видео избиения украинскими фанатами российского болельщика

Инцидент произошёл во время исторического для Незалежной матча против Швеции, который завершился победой первых и выходом в 1/4 финала Евро-2020.

30 июня, 08:57

Видео © Соцсети

В Сети опубликовано видео избиения группой украинских фанатов российского болельщика во время матча Евро-2020 между командами из Незалежной и Швеции.

На кадрах видно, как на болельщика с флагом РФ пытаются натянуть флаг Украины, а один особо активный фанат и вовсе желает ударить сидевшего на трибуне мужчину. Через некоторое время украинским фанатам удаётся порвать футболку на российском болельщике и надеть жёлто-синее знамя на голову поклоннику футбола.

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Добавим, что инцидент произошёл во время матча Украина — Швеция, который закончился победой первых — 2:1. Благодаря этому результату команда Андрея Шевченко впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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