В Сети опубликовали видео избиения украинскими фанатами российского болельщика

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В Сети опубликовано видео избиения группой украинских фанатов российского болельщика во время матча Евро-2020 между командами из Незалежной и Швеции.

На кадрах видно, как на болельщика с флагом РФ пытаются натянуть флаг Украины, а один особо активный фанат и вовсе желает ударить сидевшего на трибуне мужчину. Через некоторое время украинским фанатам удаётся порвать футболку на российском болельщике и надеть жёлто-синее знамя на голову поклоннику футбола.