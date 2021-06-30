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"Опять московит?": Ницой обрушилась на украинского футболиста, выведшего сборную в четвертьфинал

Она призвала соотечественников "по-хорошему" сказать игроку, что если он получил звание национального героя, то должен говорить на украинском языке.

30 июня, 07:33

Писательница Ницой обрушилась на украинского футболиста, выведшего сборную в четвертьфинал. Видео © Facebook / Larysa Nitsoi

Украинской писательнице Ларисе Ницой не понравилось, что футболист сборной Украины Артём Довбик, ставший автором победного мяча в матче 1/8 финала Евро-2020 со Швецией, дал комментарий после игры на русском языке. Соответствующий пост она опубликовала в "Фейсбуке".

"Довбик. Что, опять? Опять московит? Господи, ну откуда берутся эти марсиане?" — заявила Ницой.

Она также с сомнением отнеслась к тому, что Довбика назвали украинским героем, и заметила, что настоящие герои, особенно если они из Черкасс, должны говорить на мове.

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"Скажите ему об этом. По-хорошему скажите. Он никогда об этом не слышал. Где их всех держат? В каком вакууме?" — задаётся вопросом писательница.

Напомним, встреча сборных Украины и Швеции проходила в Глазго и завершилась победой украинской команды в дополнительное время. Сборная Андрея Шевченко впервые в своей истории пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы, где 3 июля в Риме сыграет с командой Англии.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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