Писательница Ницой обрушилась на украинского футболиста, выведшего сборную в четвертьфинал. Видео © Facebook / Larysa Nitsoi

Украинской писательнице Ларисе Ницой не понравилось, что футболист сборной Украины Артём Довбик, ставший автором победного мяча в матче 1/8 финала Евро-2020 со Швецией, дал комментарий после игры на русском языке. Соответствующий пост она опубликовала в "Фейсбуке".

"Довбик. Что, опять? Опять московит? Господи, ну откуда берутся эти марсиане?" — заявила Ницой.

Она также с сомнением отнеслась к тому, что Довбика назвали украинским героем, и заметила, что настоящие герои, особенно если они из Черкасс, должны говорить на мове.

"Скажите ему об этом. По-хорошему скажите. Он никогда об этом не слышал. Где их всех держат? В каком вакууме?" — задаётся вопросом писательница.