В Москве задержали пятерых курьеров с липовыми сертификатами о вакцинации
Заказы на фейковые документы были сделаны через интернет. Изготовителей подделок сейчас ищут.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв
С 22 июня полицейские задержали в Москве пятерых курьеров, которые должны были доставить клиентам поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса. При этом у одного из них было с собой целых 20 липовых документов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По его данным, заказы были сделаны через интернет. Изготовителей подделок ищут.
Ранее сообщалось, что в Москве возбудили уже более 20 дел из-за продажи фальшивых сертификатов о вакцинации, 23 из них заведены по статье о подделке документов, ещё одно — по статье о мошенничестве. Лайф рассказывал, как устроен этот теневой рынок по продаже поддельных сертификатов.
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