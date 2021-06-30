В Москве задержали пятерых курьеров с липовыми сертификатами о вакцинации

С 22 июня полицейские задержали в Москве пятерых курьеров, которые должны были доставить клиентам поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса. При этом у одного из них было с собой целых 20 липовых документов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.