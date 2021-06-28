Россиян предупредили об опасности получить год тюрьмы за поддельный CoViD-сертификат

За фальшивый сертификат о пройденной вакцинации от коронавируса можно получить до одного года лишения свободы, предупредил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в беседе с РИА "Новости".

"Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного сертификата как официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, карается уголовным наказанием до одного года лишения свободы", — объяснил Клишас.