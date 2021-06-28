Россиян предупредили об опасности получить год тюрьмы за поддельный CoViD-сертификат
Покупка такого документа в целях использования — уголовно наказуемое деяние, объяснил сенатор.
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За фальшивый сертификат о пройденной вакцинации от коронавируса можно получить до одного года лишения свободы, предупредил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в беседе с РИА "Новости".
"Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного сертификата как официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, карается уголовным наказанием до одного года лишения свободы", — объяснил Клишас.
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Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что необходимо жёстко пресекать нелегальный бизнес по торговле поддельными медицинскими документами. В их число входят и фальшивые сертификаты о вакцинации от коронавируса.
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