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Россиян предупредили об опасности получить год тюрьмы за поддельный CoViD-сертификат

Покупка такого документа в целях использования — уголовно наказуемое деяние, объяснил сенатор.

28 июня, 13:01
<p>Фото © Агентство "Москва"</p>

Фото © Агентство "Москва"

За фальшивый сертификат о пройденной вакцинации от коронавируса можно получить до одного года лишения свободы, предупредил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в беседе с РИА "Новости".

"Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного сертификата как официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, карается уголовным наказанием до одного года лишения свободы", — объяснил Клишас.

"Сколько там жулья всякого": Собянин объяснил, почему ввёл в Москве QR-коды, а не бумажные CoViD-сертификаты

"Сколько там жулья всякого": Собянин объяснил, почему ввёл в Москве QR-коды, а не бумажные CoViD-сертификаты

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что необходимо жёстко пресекать нелегальный бизнес по торговле поддельными медицинскими документами. В их число входят и фальшивые сертификаты о вакцинации от коронавируса.

В ВОЗ выступили против требования сертификата о вакцинации при путешествиях

В ВОЗ выступили против требования сертификата о вакцинации при путешествиях

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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